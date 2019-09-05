Şanlıurfa'da okul güvenliği toplantısı yapıldı

05.09.2019 19:06

Şanlıurfa'da 2019-2020 eğitim öğretim yılı başlamadan önce okul ve okul çevrelerindeki güvenlik konularının görüşüldüğü toplantı yapıldı.



Okullarda güvenliğin azami ölçüye çıkarılması, öncelik dereceli okullar başta olmak üzere kurulan güvenlik kameralarının çalışabilirliğinin kontrol edilmesi ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemin (KGYS) entegrasyonunun tamamlanması, diğer okullarda KGYS entegre şartı aranmaksızın okul güvenlik kamera sistemlerinin tamamlanması, okul servislerine yönelik güvenlik tedbirleri ve denetimler, uyuşturucu ile mücadelenin yanında açık sigara satışının önlenmesi, okul çevrelerinde bulunan internet kafelerin denetimi ile okul çevrelerinde bulunan metruk statüsündeki binalara yönelik tedbirlerin görüşüldüğü toplantıya, Merkez İlçe Kaymakamları, Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Pehlivan, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, okul idarecileri, okul aile birliği başkanları, muhtarlar ile eğitim öğretim konusundaki ilgili paydaşlar katıldı.



Programın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, Şanlıurfa'da eğitim öğretim kurumlarının genel bir değerlendirmesini yaparak, 2019-2020 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.



Okul güvenliği konusunda alınan tedbirler hakkında bilgi veren İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu da emniyet teşkilatı olarak en önemli görevlerinden birinin, geleceğimizin teminatı olan çocuk ve gençlerimizi her türlü zararlı akım ve şiddet olaylarından korumak olduğunu ifade ederek 2018-2019 eğitim öğretim yılında alınan tedbirler hakkında bilgiler verdi. Tipioğlu, güvenlik konusunda öğrenciler, aileler, okul idareleri ve her kesimin daha duyarlı davranması gerektiğini belirterek, yeni eğitim öğretim yılında okullara yönelik güvenlik tedbirleri kapsamında çalışan personel sayısını yüzde 20 artırdıklarını ifade etti.



Geçmiş yıllarda alınan güvenlik tedbirleri ve önümüzdeki eğitim öğretim dönemine yönelik fikir ve düşüncelerini açıklamak isteyen katılımcılara söz hakkı veren Vali Erin, toplantı sonunda yaptığı değerlendirmede, Şanlıurfa'da eğitim kalitesini artırmaya yönelik önemli çalışmalar yapıldığını hatırlatarak emeği geçenlere teşekkür etti.



Çocukların geleceğe hazırlanmasının büyük bir sorumluluk gerektirdiğini ifade eden Vali Erin, Şanlıurfa'da görevde olduğu iki yıllık süre boyunca fiziki altyapının iyileştirilmesi, taşımalı eğitimin sonlandırılması, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması, kız çocuklarının okullaşması ve üniversiteye yerleşmede başarı grafiğinin yükseltilmesine yönelik birçok çalışma yaptıklarını söyledi.



Eğitimde başarı elde etmenin on yıla varan uzun bir süreç gerektirdiğini, kısa sürede başarı elde etmek için ise daha büyük çaba sarfetmenin şart olduğunu dile getiren Vali Erin, okulların modern kamera sistemleriyle donatılması için de imkanı olan hayır sahiplerini bu işe destek olmaya davet etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA