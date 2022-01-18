ŞANLIURFA'DA, KÜFLENMİŞ 6,5 TON HURMA ELE GEÇTİ - Haberler
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ŞANLIURFA'DA, KÜFLENMİŞ 6,5 TON HURMA ELE GEÇTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da bir ihabarı değerlendiren zabıta ekipleri gıda satışı yapılan bir depoya düzenledikleri baskında 6,5 ton bozuk ve küflenmiş hurma ele geçirdi.

ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'da bir ihabarı değerlendiren zabıta ekipleri gıda satışı yapılan bir depoya düzenledikleri baskında 6,5 ton bozuk ve küflenmiş hurma ele geçirdi. Şanlıurfa'da, zabıta ekiplerine gelen ihbar üzerine Sarayönü Mahallesinde bulunan bir depoda arama yapıldı. Zabıta ekiplerinin yaptığı aramada, paketler içerisinde piyasaya sürülmek üzere 6,5 ton bozulmuş ve küflenmiş hurma ele geçirildi. Sağlıksız ve hijyen kurallarına uygun olmayan şartlarda depoda istiflenen hurma kutularını kontrol eden zabıta ekipleri, ürünlerin son kullanma tarihlerinin geçtiğini belirledi. Depoda ayrıca son kullanma tarihi geçmiş lokum ve kuruyemiş ele geçirildi. Bozuk ve küflenmiş hurmaların bulunduğu depo sahibine cezai işlem uygulandı. Zabıta ekiplerinin el koyduğu 6,5 ton küflenmiş hurma ve son kullanma tarihi geçmiş kuruyemişler ise imha edildi.

ŞANLIURFA'DA, KÜFLENMİŞ 6,5 TON HURMA ELE GEÇTİ

ŞANLIURFA'DA, KÜFLENMİŞ 6,5 TON HURMA ELE GEÇTİ

ŞANLIURFA'DA, KÜFLENMİŞ 6,5 TON HURMA ELE GEÇTİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Şanlıurfa, Zabıta, Hurma, Güncel, Haber

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