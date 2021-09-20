Şanlıurfa'da çöken duvarın altında kalan kadın yaralandı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde çöken duvarın altında kalan kadın yaralandı.

Uğurlu Mahallesi kırsalında inşaat halindeki bir evin duvarı çöktü.

Duvarın altında kalan Necmiye A, çevredekilerin yardımıyla moloz yığınlarının arasından çıkarıldı.

Yaralanan ve sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.