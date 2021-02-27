Şanlıurfa'da, aranan cinayet şüphelisi nişan töreninde yakalandı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, 'kasten adam öldürme' suçundan aranan ve hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. (55) katıldığı nişan etkinliğinde yakalandı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, 'kasten adam öldürme' suçundan aranan ve hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. (55) katıldığı nişan etkinliğinde yakalandı.

Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, hakkında arama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalarda 'kasten adam öldürme' suçundan aranan ve hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.'nın, Söylemez Mahallesi'nde nişan etkinliğine katılacağını öğrendi. Harakete geçen ekipler, sivil kıyafetlerle katıldıkları nişana gelen M.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Karakolda işlemleri yapılan M.A., daha sonra adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer ŞULUL