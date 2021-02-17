Sandıklı'dan kısa kısa
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Sandıklı'dan kısa kısa

17.02.2021 10:33 | Son Güncelleme: 17.02.2021 10:36
Sandıklı'dan kısa kısa

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ü ziyaret etti.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ü ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çöl, ilçedeki huzur ve asayişin sağlanması hususunda belediye olarak her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti.

İl Emniyet Müdürü Temiz ise başkan Çöl'e çalışmalarında başarılar diledi.

Sandıklı'da kadınlara yangın eğitimi verildi

Sandıklı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından ilçedeki kadınlara yönelik yangın eğitimi verildi.

İlçe Kadın Kültür Evi'nde İtfaiye Müdürlüğü personelince kadınlara yangın dikkat edilmesi ve yapılması gerekenler konusunda teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Eğitimin ardından Kadın Kültür Evi'nin bahçesinde küçük bir de tatbikat yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy

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