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Sancaklı'da arıcılık dönemi

İzmir'de kursa katılarak eğimlerini tamamlayan ve arıcılık yapmaya başlayacak Sancaklı köyündeki 30 üretici, sertifikalarını aldı.

Sancaklı'da arıcılık dönemi
29.05.2020 10:13 | Son Güncelleme: 29.05.2020 10:16

İzmir'de kursa katılarak eğimlerini tamamlayan ve arıcılık yapmaya başlayacak Sancaklı köyündeki 30 üretici, sertifikalarını aldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, üreticilere 120 arılı kovan, 60 arısız kovan ile arıcılık malzemesi verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Tarımsal Projeler Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan Kırsalda Gelir Getirici Faaliyetlerin Desteklenmesi çalışmaları kapsamında Bal ve Alternatif Ürünlerin Desteklenmesi Projesi, üreticilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. "Başka bir tarım mümkün" sloganı ile yola çıkan ve geçen hafta Bergama'nın Tırmanlar köyünde 67'si kadın olmak üzere toplamda 121 üreticiye 464 arılı kovan, 232 arısız kovan hibe eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu kez Karşıyaka'da açılan arıcılık kursuna katılarak eğitimlerini tamamlayan Sancaklı köyünde 3'ü kadın olmak üzere toplamda 30 üreticiye 120 arılı kovan, 60 arısız kovan ile arılı ve boş çerçeve, maske, körük ve fırça gibi malzeme desteği verdi. Arıcılığa başlayacak olan üreticilere malzemeleri, köy meydanında düzenlenen törenle teslim edildi.

"Mahalle yaptıkları köylere hizmet götürmediler"

Mahallede düzenlenen törende konuşan Başkan Tunç Soyer, "Bugün salgın nedeniyle köyün ne kadar önemli olduğu, üretmenin ne kadar değerli olduğu, kendi kendine yeten ekonomiler sağlamanın ne kadar önemli olduğu bir kere daha ortaya çıktı. Siz bizim güzel köyümüzsünüz ve bu güzel köyün güzel insanlarına sonuna kadar sahip çıkacağız" dedi.

"2 bin 203 üreticimize, 9 bin 890 adet kovan ve arı malzemeleri dağıttık"

Daha sonra üreticilere destek hakkında bilgi veren Başkan Soyer, "İzmir Büyükşehir Belediyemiz, devam eden projemiz çerçevesinde bugüne kadar İzmir'in kırsal kesimde yer alan çeşitli ilçelerinde, toplamda 53 adet eğitim düzenledi. Belediyemiz, bugünle beraber bin 256'sı kadın üreticimiz olmak üzere toplamda 2 bin 203 üreticimize, 9 bin 890 adet kovan ve arı malzemeleri dağıttı. Biz yaşadığımız bu bereketli coğrafyada, yapılan üretimin değerini ve bu toprakların bize sunduğu nimetlerin kıymetini çok iyi idrak etmiş durumdayız. Arıcılık da bu üretimlerin başında geliyor" diye konuştu.

Başkan Soyer'den "ithalat" uyarısı

İzmir'in bal, polen, propolis gibi arı ürünleri üretebilmek için çok uygun bir iklime ve muazzam bir floraya sahip olduğunu, bu nedenle kentin her yerinde arıcılığı teşvik etmek ve desteklemek için var güçleri ile çabaladıklarını anlatan Tunç Soyer, arıcılığı yalnızca bal üretimi için değil, aynı zamanda biyolojik çeşitlilik ve tarımsal üretime sağladığı önemli katkılardan dolayı da yaygınlaştırmak istediklerini söyledi. Başkan Soyer, şöyle devam etti: "Korona virüs salgınında açıkça gördük ki, üretemez ve tümüyle dışarıya bağımlı hale gelirsek, işimiz de, aşımız da bitme noktasına tükenir. Bizim 'başka bir tarım', 'başka bir hayvancılık', 'başka bir üretim mümkün' dememizin sebebi tam olarak bu işte. Çiftçimizin, köylümüzün üretmeye devam etmesini sağlamak, üreticilerimizi desteklemek bizim için her şeyden önemli."

"Üreticiyi desteklemekten vazgeçmeyeceğiz"

İzmir Büyükşehir Belediyesinin İzmir'de tüm yaptıklarının, yerelden yükselen bir refah mücadelesi olduğunu kaydeden Soyer, bu mücadeleyi, bu toprakların bereketi ve bu bereketin kıymetini bilen üreticilerle el ele vererek devam ettireceklerini ifade etti. Türkiye'nin kimseye muhtaç olmadan, kendi kendine yetebilen bir ülke olması için yereli ve kırsalı desteklemekten vazgeçmeyeceklerini de söyleyen Başkan Soyer, korona virüs sürecinde artan toplumsal dayanışma kültürünü, daha da güçlendireceklerine inandıklarını kaydetti.

Köylü arıcılığı yaygınlaştırmayı planlıyor

Eğitimlerini tamamlayarak arıcılık malzemesi almaya hak kazanan evli ve üç çocuk annesi Gülşen Özdemir (62), "Ev hanımıyım. Ayrıca bizim koyunlarımız ve ineklerimiz de var. Hem evimizin işini yaptık hem de hayvanlarımızı güttük. Kurs açınca ben de yazıldım. Aslında bizim birkaç tane arı kovanımız var ama bu işi bilgisizce yapıyorduk. Şimdi daha bilinçli ve bilgili olarak arıcılık mesleğini yapacağım" dedi. Geçimini hayvancılıkla sağlayan evli ve iki çocuk babası Ömer Özdemir (34) de, "Daha önce büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığı yapıyorduk. Daha sonra ekonomik olan arıcılık ile ilgilenmeye karar verdik. Bakımı kolay, hayvancılığa göre maliyeti daha az. Arıcılıkla evimize ekonomik girdi sağlayacağız" diye konuştu. Sancaklı köyü muhtarı Veli Sert (65), arıcılığın köy için çok iyi olacağını, bölgenin son zamanlarda arıcılık alanında atılım yaptığını ve daha iyisini yapmak için çalışacaklarını belirtti. Törenin ardından kursa katılanlara belgeleri ile birlikte arıcılık malzemeleri ve kovan verildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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