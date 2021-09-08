Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Roket Yarışları'nda konuştu Açıklaması
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Roket Yarışları'nda konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Roket Yarışları'nda konuştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Melike Keskin - Haberler | Güncel

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST ile gençlerin içindeki teknoloji ateşini tutuşturmaya çalıştıklarını belirterek, "Artık eylül ayının teknolojiyle anılmasını istiyoruz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST ile gençlerin içindeki teknoloji ateşini tutuşturmaya çalıştıklarını belirterek, "Artık eylül ayının teknolojiyle anılmasını istiyoruz. Türkiye'de eylül ayı teknoloji ayı diyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE yürütücülüğünde düzenlenen, Tuz Gölü'nün Aksaray bölgesinde başlayan TEKNOFEST 2021 Roket Yarışları'nda, takımları ziyaret etti, lise ve üniversite öğrencileriyle sohbet etti.

Öğrencilerden, geliştirdikleri roketlere ilişkin bilgi alan Varank, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, TEKNOFEST'in, dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali olduğunu söyledi.

TEKNOFEST kapsamında farklı teknoloji yarışmaları düzenlediklerini hatırlatan Varank, "Türkiye'nin farklı illerinde farklı kategorilerde yarışmalarla, gençlerimizin içindeki teknoloji ateşini, bilim ateşini tutuşturmaya çalışıyoruz. Bugün de o yarışmaların en eğlencelilerinden, en heyecanlılarından biri olan roket yarışları için tekrar Aksaray'dayız." dedi.

Bu yıl roket yarışmalarının 4'üncüsünü düzenlemekten onur duyduklarını ifade eden Varank, şunları kaydetti:

"Daha önce Türkiye'de böyle bir yarışma düzenlenmiyordu. Artık liselerden başlayarak, ülkemizde gençler takımlarını kurup bu yarışmalara katılmaya başladılar. Bugün burada yarın atış yapacak öğrencilerimizi ziyaret ettik. Yarın yüksek irtifa atışları olacak. Yani buradaki gençlerimiz kendi tasarlayıp, geliştirip, ürettikleri roketlerini 6 kilometre irtifaya ulaştırmaya çalışacak. Biz artık eylül ayının teknolojiyle anılmasını istiyoruz. Türkiye'de eylül ayı teknoloji ayı diyoruz. İnşallah 21-26 Eylül tarihleri arasında hem TEKNOFEST'in son gösterilerinin olacağı İstanbul'daki büyük organizasyonumuzu gerçekleştireceğiz hem de bu tür teknoloji yarışmalarında dereceye giren öğrencilerimize ödüllerini vereceğiz."

"Gençlere yatırım yapıyoruz"

Varank, TEKNOFEST'in Türkiye için önemli bir festival olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Biz gençlerimizin içerisindeki coşkuyu, heyecanı, gençlerimizin takımlar kurarak, bu işlere emek vermesini gerçekten önemsiyoruz. Onların heyecanı bizi daha da çok heyecanlandırıyor. Biz biliyoruz ki; bu yarışmalara katılan gençlerimiz, gelecekte Türkiye'nin en önemli roketçileri olacak, uzay alanında çalışan en önemli bilim insanları ve mühendisleri olacak. Biz bu ışığı görebiliyoruz. Gençlerimizin de o azme sahip olduğunu zaten kendilerinden dinliyoruz. İnşallah bu yarışmaları kendimizi de geliştirerek, her sene üzerine daha fazla katarak yapmaya devam edeceğiz. Çünkü biz şunun farkındayız; en önemli yatırım insana yatırımdır. Biz de burada gençlere yatırım yapıyoruz."

Bakan Varank'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

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