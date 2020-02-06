Sanayi kasabasında 'çok ender' kanser türüne rastlandı
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Sanayi kasabasında 'çok ender' kanser türüne rastlandı

Fransa’nın iç bölgelerinde alüminyum ve kimyasal madde üretimiyle tanınan Salindres kasabasında, 9 kişide çok nadir görülen bir kanser türünün tespit edilmesi üzerine Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı.

06.02.2020 11:54 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:54
Sanayi kasabasında 'çok ender' kanser türüne rastlandı

'nın iç bölgelerinde alüminyum ve kimyasal madde üretimiyle tanınan Salindres kasabasında, 9 kişide çok nadir görülen bir kanser türünün tespit edilmesi üzerine soruşturma başlattı.


Kamu Sağlığı Ajansı yayımladığı bir raporda, "glioblastoma" adı verilen ve genelde 65 yaş civarı yaşlılarda görülen bu beyin tümörünün, kimyasal madde üretiminin yapıldığı bu kasabada, diğer bölgelere oranla üç misli daha fazla olduğunu açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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