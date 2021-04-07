Sanatçı Haluk Levent, Parkinson hastalarıyla buluştu
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Sanatçı Haluk Levent, Parkinson hastalarıyla buluştu

Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz - Haberler | Kültür Sanat
Sanatçı Haluk Levent, Parkinson hastalarıyla buluştu

AHBAP Derneği Başkanı ve sanatçı Haluk Levent, 11 Nisan Dünya Parkinson Günü etkinlikleri kapsamında hastalara şarkı söyleyerek moral verdi.

AHBAP Derneği Başkanı ve sanatçı Haluk Levent, 11 Nisan Dünya Parkinson Günü etkinlikleri kapsamında hastalara şarkı söyleyerek moral verdi.

Medipol Üniversitesi Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Merkezi'ndeki (PARMER) buluşmada, Haluk Levent Parkinson hastalarıyla şarkı söyledi.

Levent, konuşmasında, derneğe başvuran hastaların burada tedavi edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Güzel hocalarımız ve yönetimle beraber bizlere de gelen hastaların tedavisini yaptık. Ben ancak şarkı söylemeye yarıyorum." diye espri yaptı.

Parkinson hastalarıyla bir arada olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Levent, farkındalığın artması için her yıl bu tür organizasyonlara katılacağını söyledi.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Zırh ise Parkinson hastalığının beyindeki dopamin adı verilen maddenin azalmasıyla ortaya çıkan bir durum olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Parkinson, hareketlerde yavaşlama, yüz hatlarında donukluk, küçük adımlarla öne eğik yürüme, vücudun bir yanında para sayar titremeyle karşımıza gelen sinir sisteminin ileri yaş hastalığıdır. Hastalık ilk yıllarında ilaçla tedavi edilirken uzun yıllar geçtikçe ilaçların yetmemesi nedeniyle hastaların günlük yaşamlarını olumsuz etkiliyor. Böyle durumlarda beyin pili tedavisi bu hastalara eski yaşamlarını geri kazandırma yolunda yarar sağlıyor."

Zırh, Beyin Pili Hastaları Derneğinin 11 Nisan Dünya Parkinson Günü etkinlikleri kapsamında, Parkinson hastalığının varlığını, tedavi edilebilirliğini ve sosyal farkındalığını artırabilmek için böyle bir faaliyet gerçekleştirdiğini aktararak, sanatçı Haluk Levent'e hastalara destek olduğu ve moral verdiği için tebrik etti.

Haluk Levent'in "Köprüden Geçemedim" isimli şarkısını söylediği etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz

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