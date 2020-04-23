Sanatçı Hakan Alkar, 23 Nisan coşkusunu oğluyla türkü söyleyerek yaşadı Grup Laçin'in solistliğini de yapan sanatçı Hakan Alkar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla evinin balkonunda bağlama çalıp 10 yaşındaki oğluyla türküler seslendirdi.

Grup Laçin'in solistliğini de yapan sanatçı Hakan Alkar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla evinin balkonunda bağlama çalıp 10 yaşındaki oğluyla türküler seslendirdi. Buca ilçesinde yaşayan Hakan Alkar, ilkokul öğrencisi oğlu için evinin balkonunda etkinlik düzenledi. Hakan Alkar bağlama çalarken oğlu Cesur Toprak da okul şarkıları ve türküler seslendirerek babasına eşlik etti. Alkar ailesi üyeleri, saat 21.00'de tüm yurtta söylenen İstiklal Marşı'na katıldı. Kaynak: AA