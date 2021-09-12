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Mehmet Altıparmak: "Hak ettiğimiz ve istediğimiz bir galibiyet aldık"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Mehmet Altıparmak:

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Hak ettiğimiz ve istediğimiz bir galibiyet aldık" dedi.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Hak ettiğimiz ve istediğimiz bir galibiyet aldık" dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, sahasında ağırladığı Ankara Keçiörengücü'nü 2-0 yendi. Karşılaşma sonrası basın toplantısında konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, mücadeleyi değerlendirdi.

"Hak ettiğimiz ve istediğimiz bir galibiyet aldık"

Önde oynayarak skoru elde etmeye çalıştıklarını ifade eden Altıparmak, "Bazı bölümlerde önde oynadık, bazı bölümlerde ise başaramadık. Bugün oyun olarak sahada oyuna adapte olamayan oyuncularımız vardı ama takım olarak bunun üstesinden gelmeye başardık. Bazen takımın 2-3 oyuncuyu sırtlaması gerekiyordu bugün böyle bir maç oldu. Ama maçın geneline baktığımız zaman bütün oyuncularımı kutluyorum inanılmaz mücadele etti. Çok pozisyon kaçırdık. Tomane'nin gol atması ve 3-4 tane pozisyona girmesi ile Hasan Kılıç'ın gol atması bizim için çok anlamlıydı. Maçın 2. yarısını neredeyse tek kale oynadık. Rakip sadece kontra ataklarla gelecekti, bunu biliyorduk. Oyunun genelini özellikle kanatlardan oynayarak iyi oynadığımızı düşünüyorum. Hak ettiğimiz ve istediğimiz bir galibiyet aldık. Önemli bir galibiyet elde ettik. Ligin üst sırasındaki takımlardan kaybedenler oldu, kazananlar oldu. Yukarıdaki makasın açılmaması adına bizim için önemli bir galibiyetti" diye konuştu. - SAMSUN

Mehmet Altıparmak: Hak ettiğimiz ve istediğimiz bir galibiyet aldık

Mehmet Altıparmak: Hak ettiğimiz ve istediğimiz bir galibiyet aldık

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