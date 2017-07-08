Samsung Galaxy S8 Mini, 4.7 İnç Gövdeye 5.3 İnç Ekran

Küçük Telefon Sevenlerin Zorlaşan Dünyasına Bir Işık Olabilir.





Bu Samsung Galaxy S8 Mini Söylentisinin gerçek olmasını bekleyen bir çok kişi olduğuna eminim. Umarız S8 Mini söylentisinin gerçek olmasına şirket izin verir.



Gerçekten küçük telefonlardan hoşlananlar için şu anda çok zor bir dünya, zor bir mobil cihaz eko sistemi var. Eko sistemde var olanlar ise orta seviye ve düşük bütçeli ve özellikli telefonlar olarak göze çarpıyor. Neyse ki Samsung bunların aksine amiral gemisi telefon özelliklerine sahip yeni bir seçenek ekliyor.



Samsung Galaxy S8 Mini Geliyor !





Çinli ITHome sitesinden yer alan bir habere göre, Samsung'un S8 Mini üzerinde çalışıyor. Telefon S8 modellerinin tüm özelliklerini daha küçük bir ölçüde sunuyor.



Samsung Galaxy S8 Mini; 4.7 inçlik bir cihazın gövdesinde 5.3 inç ekrana sahip olduğu söyleniyor. (Kıvrımlar yüzünden). Ancak S8 ve S8+'tan işlemci olarak bir tık aşağıda Snapdragon 821 ve 32 GB depolama alanı ile gelecek. 4GB Ram, 12 Mp kamera ve aynı iris – göz tarama özelliklerine sahip. İşlemci olarak LG G6 'da kullanılan işlemci olduğunu belirtmek istiyorum.



Akıllı telefonların boyut olarak yıllar içinde bir küçülüp bir büyüdüğü görmüştük. Bir anlamda daha üst düzey mini seçenekleri görmek eğlenceli olacak.



Samsung Galaxy Note 5.3 inç ekranı ile o zamanlar bir Phablet olarak algılanıyordu. Şimdi ise aynı 5.3 inçlik ekran normal ve belkide küçük mini olarak kabul ediliyor.



Sürekli incelen ve azalan çerçeveler SAĞOLSUN!



Phandroid



http://www.teknotalk.com/samsung-galaxy-s8-mini-58398/