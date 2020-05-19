Samsung Galaxy Note 20 Kamera Tasarımı Ortaya Çıktı!
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Samsung Galaxy Note 20 Kamera Tasarımı Ortaya Çıktı!

Samsung'un yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli Galaxy Note 20 hala hazırlık aşamasında. Ancak kamera tasarımı şimdiden sızdırıldı.

Samsung Galaxy Note 20 Kamera Tasarımı Ortaya Çıktı!
19.05.2020 16:48 | Son Güncelleme: 19.05.2020 16:48

Samsung'un yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli Galaxy Note 20 hala hazırlık aşamasında. Ancak kamera tasarımı şimdiden sızdırıldı. İşte Galaxy Note 20'nin kamera tasarımı ve bilinen bazı özellikleri.

Samsung'un üst düzey modellerini barındırdığı Note serisi, yıllardır popülerliğini sürdürüyor. Özellikle uzun süreler performansını yitirmeyen bu cihazlar, piyasada oldukça seviliyor. Şimdi o ailenin yeni üyesi Note 20 hazırlanıyor. Cihaz şimdiden merak ediliyordu. Ancak sızıntılar geldi bile. Cihazın kamera tasarımı belli oldu.

Samsung Galaxy Note 20 Özellikleri Netleşiyor

IceUniverse tarafından gelen görüntülerde Galaxy Note 20'nin kamera ve kasa tasarımı nisbeten belli. Bir ekrandan alınan görüntülerde Galaxy Note 20'nin arka kısmında 3 adet kocaman kameraya yer vereceği görünüyor. Ön kısımda ise tam ortaya konumlandırılmış bir adet ön kamera mevcut.

Galaxy Note20. pic.twitter.com/g9agV6U7NN

— Ice universe (@UniverseIce) May 19, 2020

Tasarım olarak Note 10 modelindeki gibi köşeli bir tasarım görünüyor. Tabi bu cihazın doğruluğunu gösteriyor. Ancak yine de buradaki görüntüler tam doğru olmayabilir ya da Samsung cihazın görünümünü değiştirebilir. Ancak cihaz ile alakalı ilk veriler bunlar diyebiliriz.

Öte yandan Galaxy Note 20+ modelinin 108MP kamera ve 4500mAh pil ile beraber gelmesi bekleniyor. Note 20 modelinin ise 4000mAh pil ve 12MP'lik bir ana kameraya sahip olması bekleniyor. Ağustos ayında tanıtılması beklenen Note 20 ve Note 20+ modelleri bakalım teknik olarak ne özellikler sunacak.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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