Son dakika haberi: SAMSUN ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
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Son dakika haberi: SAMSUN ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Yıldırım' harekatında, Irak'ın kuzeyinde mayınEYP'ye basarak yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker'in (25) cenazesi, memleketi Samsun'da ailesinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yıldırım' harekatında, Irak'ın kuzeyinde mayınEYP'ye basarak yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker'in (25) cenazesi, memleketi Samsun'da ailesinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'Pençe-Yıldırım' harekatında, Irak'ın kuzeyinde mayınEYP'ye basması sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehit Şeker'in cenazesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugayı'nda düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketi Samsun'a getirildi. Samet Şeker'in cenazesini; babası Nurettin ve annesi Münevver Şeker, kardeşi Figen Yiğit, nişanlısı Nidanur Dursun ile yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Zülkif Dağlı, askeri erkan ve çok sayıda kişi karşıladı.

Güçlükle ayakta durabilen şehidin ailesini, yakınları teskin etmeye çalıştı. Münevver Şeker, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanıp, Oğlum, yavrum; kalk ayaklarını öpeyim diyerek gözyaşı döktü. Şehidin nişanlısı Nidanur Dursun da tabuta sarılarak, ağladı.

BABASI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Şehit Samet Şeker'in cenazesi, Bafra ilçesinde bulunan Şeyhören Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilip, helallik alındı. Şehidin cenazesi daha sonra Bafra Şehitliği'ne getirildi. Buradaki törene Nurettin ve Münevver Şeker, Figen Yiğit, Nidanur Dursun ile yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Zülkif Dağlı, askeri erkan ve yüzlerce kişi katıldı. Şehit babası Nurettin Şeker, oğlunun tabutuna bakarak ağladı. Şehit Samet Şeker, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Son dakika haberi: SAMSUN ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika haberi: SAMSUN ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika haberi: SAMSUN ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika haberi: SAMSUN ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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