Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop'un elektrik sorunlarına çözüm

AMASYA (İHA) - Sorumluluk alanındaki bölgede uluslararası standartlarda elektrik dağıtım hizmeti veren YEDAŞ, Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde muhtarlar ile bir araya geldi.

Elektrik bakım, onarım ve yatırımlarını aralıksız sürdüren Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.(YEDAŞ), başlattığı 'muhtarlar toplantıları'nı sürdürüyor. 5 ilde 'müşteri memnuniyeti' odaklı bir yaklaşımla şebeke ve teknoloji güçlendirme çalışmaları yaparak uluslararası standartlarda hizmet vermeye devam eden YEDAŞ, bu kez de muhtarlar ile bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinliyor.

Yatırımlar ve planlamalar anlatılıyor

YEDAŞ, hizmet vermekle yükümlü bulunduğu bölgedeki toplam 3 bin 890 muhtar ile görüşmeyi ve bir araya gelmeyi önemserken düzenlediği toplantılarla, 2021 yılında hayata geçirdiği çalışmaları ve 2022 yılı şebeke, tesis, teknoloji yatırım planlarını tanıtma ve anlatma imkanı buluyor.

'Kaliteli ve kesintisiz hizmet' mesajı

Şirketin Sistem İşletme Koordinatörü Alpay Karaer, bölge müdürleri ve şirket yetkililerinin, Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde gerçekleştirdikleri toplam 94 toplantıda muhtarlara, "Kaliteli ve kesintisiz enerji hedefiyle çalışmalarımız yürütüyoruz" mesajı verildi. Muhtarlara ayrıca arıza ihbarlarını hızlıca iletebilmesi için tanımlanan özel çağrı merkezi ihbar hattı ve muhtar whatsapp hattı iletişim kanallarının sürekli açık olduğu da hatırlatıldı.

"Muhtarlarımızla iletişim halindeyiz"

Muhtarlarla gerçekleştirilen toplantılarla ilgili değerlendirmede bulunan YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, şunları söyledi:

"Elektrik dağıtım şirketleri içinde hizmet bölgesinde görev yapan en fazla muhtara sahip olan şirketiz. Bu noktada mahallelerin ihtiyaçlarını en iyi bilen ve adeta 'kanaat önderi' kişiler olan muhtarlarımızla bir araya gelerek taleplerine çözümler üretiyoruz. Ayrıca yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda aldığımız geri bildirimlerle müşteri memnuniyetimizi bir üst seviyeye taşıyoruz. Muhtarlarımızla sürekli iletişim halinde olmaya devam edeceğiz." - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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