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Samsun'dan kısa kısa

19.10.2020 14:17 | Son Güncelleme: 19.10.2020 14:20
Samsun'dan kısa kısa

Kavak ilçesinde "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

Kavak ilçesinde "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen programa Kaymakamlığı temsilen Yazı İşleri Müdür Vekili Osman Takcı, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Muhtarlar Derneği Başkanı Kasım Kayhan, ilçe Jandarma, Emniyet Müdürlüğü personeli ile siyasi partilerin ilçe başkanları ve muhtarlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda Muhtarlar Derneği Başkanı Kasım Kayhan, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Daha sonra programa katılanlara Atatürk Parkı Kafeteryasında çay ikramında bulunuldu.

Ladik'te de Hükümet Konağı önünde düzenlenen programa, Ladik Kaymakam Vekili Nurullah Kaya, Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Akar, Emniyet Müdürü Vekili İlhan Güler, daire amirleri ve muhtarlar katıldı.

Programda muhtarlar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Ladik Muhtarlar Derneği Yönetim Kurulu adına Muhtar Feyzullah Okan günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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