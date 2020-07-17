Samsun'dan kısa kısa Kavak Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Altıngöz, Kaymakam İbrahim Engin Şenay'ı ziyaret etti.

Kavak Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Altıngöz, Kaymakam İbrahim Engin Şenay'ı ziyaret etti.

Altıngöz, ziyaretinde, Şenay'a yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aldıkları tedbir ve gençlere yönelik aktardıkları bilgiler ile sokak hayvanları için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten ve verdiği bilgilerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Şenay, özellikle koronavirüs salgınına karşı yürütülecek mücadelenin önemine dikkati çekti.

Şenay, maske takma, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesi konusunda gençlerin bilgilendirilmesi ve uyarılmasına özen gösterilmesini istedi.

Ladik Belediyesi çalışmaları

Ladik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce kaldırım yenileme çalışmaları başlatıldı.

Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, vatandaşların sorun ve taleplerini de dinledi.

Meydan, yol, cadde ve parkların bir kentin aynası olduğunu vurgulayan Özel, "Doğal etkenlerle kimi yol, sokak ve kaldırımlarda bozulmalar olabiliyor. Vatandaşlarımızın rahat ve sağlıklı ortamda yürümelerini temin amacıyla hiç vakit geçirmeden bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapıyoruz. Bu kapsamda Koğa Mahallesi Seyit Ahmet-i Kebir Caddesi, Buğday Pazarı Kümesi, Turgut Reis, Fevzi Çakmak ve Kıbrıs Sokak'ta incelemelerde bulunup değerlendirmek üzere vatandaşlarımızın sorun ve taleplerini dinledim." dedi.

Ladik'te terzilerde Kurban Bayramı yoğunluğu

Ladik ilçesinde terzilerde Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

İlçede 76 yıldır mesleğini sürdüren 91 yaşındaki Bekir Kiper, aldıkları siparişleri yetiştirmek için fazla mesai yaptıklarını söyledi.

Müşterilerin getirdiği takım elbise, tamirat, düzeltme gibi siparişleri bayram öncesinden teslim edebilmek için çalıştıklarını anlatan Kiper, "Zaten hazır giyim çıkalı bir bayramlarda ve bir de okullar açılacağı zaman işlerimiz yoğun geçiyor. Onun haricinde günde bir veya iki iş yapabiliyoruz. Biz de bayramın bereketinden yararlanıyoruz. Yine de buna şükür olsun." ifadesini kullandı.

Ladik Belediyesi Zabıtasından vatandaşlara yardım eli

Ladik Belediye Zabıta ekiplerince vatandaşlara her konuda yardımcı olunuyor.

Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, AA muhabirine, zabıta ekiplerinin görev ve sorumluluklarını yerine getirirken vatandaşlara da yardımcı olmaya çalıştığını söyledi.

Şehreküstü Mahallesi'nde yaşayan Fadime Taşdemir'in Zabıta Müdürlüğünü arayarak, eşinin ve kendisinin rahatsız olduğunu belirterek vişne ağacından meyvenin toplanması talebinde bulunduğunu anlatan Özel, zabıta ekiplerinin de en kısa sürede giderek talebi yerine getirdiğini dile getirdi.

Taşdemir de Belediye Başkanı Özel ile zabıta ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA