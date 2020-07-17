Samsun'dan kısa kısa
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samsun'dan kısa kısa

Kavak Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Altıngöz, Kaymakam İbrahim Engin Şenay'ı ziyaret etti.

Samsun'dan kısa kısa
17.07.2020 15:23 | Son Güncelleme: 17.07.2020 15:26

Kavak Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Altıngöz, Kaymakam İbrahim Engin Şenay'ı ziyaret etti.

Altıngöz, ziyaretinde, Şenay'a yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aldıkları tedbir ve gençlere yönelik aktardıkları bilgiler ile sokak hayvanları için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten ve verdiği bilgilerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Şenay, özellikle koronavirüs salgınına karşı yürütülecek mücadelenin önemine dikkati çekti.

Şenay, maske takma, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesi konusunda gençlerin bilgilendirilmesi ve uyarılmasına özen gösterilmesini istedi.

Ladik Belediyesi çalışmaları

Ladik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce kaldırım yenileme çalışmaları başlatıldı.

Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, vatandaşların sorun ve taleplerini de dinledi.

Meydan, yol, cadde ve parkların bir kentin aynası olduğunu vurgulayan Özel, "Doğal etkenlerle kimi yol, sokak ve kaldırımlarda bozulmalar olabiliyor. Vatandaşlarımızın rahat ve sağlıklı ortamda yürümelerini temin amacıyla hiç vakit geçirmeden bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapıyoruz. Bu kapsamda Koğa Mahallesi Seyit Ahmet-i Kebir Caddesi, Buğday Pazarı Kümesi, Turgut Reis, Fevzi Çakmak ve Kıbrıs Sokak'ta incelemelerde bulunup değerlendirmek üzere vatandaşlarımızın sorun ve taleplerini dinledim." dedi.

Ladik'te terzilerde Kurban Bayramı yoğunluğu

Ladik ilçesinde terzilerde Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

İlçede 76 yıldır mesleğini sürdüren 91 yaşındaki Bekir Kiper, aldıkları siparişleri yetiştirmek için fazla mesai yaptıklarını söyledi.

Müşterilerin getirdiği takım elbise, tamirat, düzeltme gibi siparişleri bayram öncesinden teslim edebilmek için çalıştıklarını anlatan Kiper, "Zaten hazır giyim çıkalı bir bayramlarda ve bir de okullar açılacağı zaman işlerimiz yoğun geçiyor. Onun haricinde günde bir veya iki iş yapabiliyoruz. Biz de bayramın bereketinden yararlanıyoruz. Yine de buna şükür olsun." ifadesini kullandı.

Ladik Belediyesi Zabıtasından vatandaşlara yardım eli

Ladik Belediye Zabıta ekiplerince vatandaşlara her konuda yardımcı olunuyor.

Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, AA muhabirine, zabıta ekiplerinin görev ve sorumluluklarını yerine getirirken vatandaşlara da yardımcı olmaya çalıştığını söyledi.

Şehreküstü Mahallesi'nde yaşayan Fadime Taşdemir'in Zabıta Müdürlüğünü arayarak, eşinin ve kendisinin rahatsız olduğunu belirterek vişne ağacından meyvenin toplanması talebinde bulunduğunu anlatan Özel, zabıta ekiplerinin de en kısa sürede giderek talebi yerine getirdiğini dile getirdi.

Taşdemir de Belediye Başkanı Özel ile zabıta ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı için sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde yok Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı için sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde yok
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı Dünya
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
5 yıldır kira ödemediği evden çıkarılırken polisleri tehdit etti 3. Sayfa
5 yıldır kira ödemediği evden çıkarılırken polisleri tehdit etti
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar Magazin
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı Politika
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
'15 Temmuz gecesi tehdit edildim' diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi Güncel
"15 Temmuz gecesi tehdit edildim" diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler
Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı
Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Balıkçıların caretta caretta sandığı cisim erkek cansız bedeni çıktı
Balıkçıların caretta caretta sandığı cisim erkek cansız bedeni çıktı
Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı
Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı
Son 10 yılın en büyük banka dolandırıcılığı: 1.5 milyarlık organize vurgun
Son 10 yılın en büyük banka dolandırıcılığı: 1.5 milyarlık organize vurgun
Gareth Bale'ın şampiyonluk kutlamalarındaki isteksiz tavrı, Real Madrid taraftarlarını kızdırdı
Gareth Bale'ın şampiyonluk kutlamalarındaki isteksiz tavrı, Real Madrid taraftarlarını kızdırdı
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz
Boris Johnson, İngiltere'de maçlara ekim ayından itibaren seyirci alınabileceğini söyledi
Boris Johnson, İngiltere'de maçlara ekim ayından itibaren seyirci alınabileceğini söyledi
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat
Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat
Ispartalı avukat, TFF'ye 32 TL'lik manevi tazminat davası açtı
Ispartalı avukat, TFF'ye 32 TL'lik manevi tazminat davası açtı
FBI Twitter'ın hacklenmesi hakkında soruşturma başlattı
FBI Twitter'ın hacklenmesi hakkında soruşturma başlattı
Mucize Doktor'un Açelya'sından çarpıcı itiraf: Üniversite yıllarımda metrobüste tacize uğradım
Mucize Doktor'un Açelya'sından çarpıcı itiraf: Üniversite yıllarımda metrobüste tacize uğradım
Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı
Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı
Emre Belözoğlu, Ömer Bayram'ı Fenerbahçe'ye çağırdı: Serbest kaldığın an kapımız açık
Emre Belözoğlu, Ömer Bayram'ı Fenerbahçe'ye çağırdı: Serbest kaldığın an kapımız açık
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hulusi Akar Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Filiz Akın Merve Boluğur İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Burak Yılmaz Fırat Aydınus Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz
Daha Fazla Tbmm Şehit Adana İngiltere
Şu an buradasınız: Samsun'dan kısa kısa - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.7.2020 15:26:41. #1.15#
title