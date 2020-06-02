Samsun'dan kısa kısa Kavak Gençlik Merkezince gençlere yönelik online eğitim uygulaması sürüyor.

Kavak Gençlik Merkezince gençlere yönelik online eğitim uygulaması sürüyor.

Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Altıngöz, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle gençlik merkezine gelemeyen gençlerin eğitimlerini aksatmamak, sosyal ve kültürel etkinliklerini gençlere ulaştırmak amacıyla düzenledikleri online eğitimlerinin devam ettiğini söyledi.

Online eğitim ile gençlere yönelik zeka oyunlarının tanıtımını da yapmaya devam ettiklerini anlatan Altıngöz, "Akıl ve zeka oyunlarını, evlerinde oynamak isteyen gençlerimize emanet vererek aileleriyle güzel vakit geçirmelerine katkı sağlıyoruz. Devletin gençlere yönelik sunduğu tüm hizmet ve imkanları ayaklarına götürmeye devam edeceğiz." dedi.

Başkan Özel'den yol çalışmalarına inceleme

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, Ahmetsaray ve Salur mahallelerinde devam eden yol çalışmalarını inceledi.

Özel, ilçedeki tüm mahallelere kaliteli hizmet götürmeyi hedeflediklerini, bu kapsamda yoğun bir çalışma dönemine girdiklerini söyledi.

Her hafta bir meclis üyesinin yol çalışmasını takip edeceğini anlatan Özel, "Böylelikle meclis üyelerimiz hem hemşehrilerimizin sesine kulak verecek hem de emekçi kardeşlerimizin çalışmalarını inceleyecek. Bu hafta Salur'da Celal bey görevli. Kendilerine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Özel'e yol çalışmaları incelemelerinde Belediye Meclis Üyesi Celal Tuzcu, Fen İşleri Müdürü Hakan Karahan, Sıfır Atık Müdürü İsmail Kubilay ve mahalle muhtarları eşlik etti.

Taş'tan Kaymakam Şenay'a ziyaret

Kavak Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ergin Taş, Kaymakam İbrahim Engin Şenay'ı ziyaret etti.

Taş, çalışmaları hakkında Şenay'a bilgi verdi.

Şenay, Taş'a teşekkür ederek, üreticilerin gelir seviyelerinin artırılmasına yönelik çalışmalarda Kaymakamlık olarak kendilerine düşen görev ve desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Taş da son zamanlarda özellikle hayvancılığın geliştirilmesinde önemli ilerleme sağlandığını dile getirerek, "Toprak tahlili, sertifikalı tohum kullanımı, yerli sığır ırkının et ve süt verimi yüksek kültür sığır ırkına dönüştürülmesi konusunda çiftçilerimize ve hayvan yetiştiricilerimize bilgilendirmede bulunuyoruz. Koruyucu aşı çalışmalarımız devam ediyor. Meyve bahçelerinde inceleme yaparak meyveciliğin geliştirilmesinde bilgi veriyoruz." diye konuştu.

Ladik Atatürk Halk Kütüphanesi yeniden hizmet vermeye başladı

Ladik Atatürk İlçe Halk Kütüphanesi, okuyucusuna kitap ödünç alıp verme hizmetine yeniden başladı.

Kütüphane müdürü Veysel Kırbıyık, koronavirüs salgını nedeniyle 2 aydır kapalı bulunan kütüphaneyi dezenfekte ve gereken tüm tedbirleri aldıktan sonra hizmete açtıklarını söyledi.

Okuma sıra ve masalarını birbirinden ayrıldığını aktaran Kırbıyık, "Kütüphanemize geleceklere maske kullanımı, sosyal mesafeye dikkat edilmesi, temizlik ve hijyen kurallarına uyulması konularında bilgilendirmede bulunduk. Okuyucuların içeride 10-15 dakika kalmasına müsaade ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA