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Samsun'dan kısa kısa

Ladik'teki sürü sahipleri, Akdağ Yaylası'na çıkmaya hazırlanıyor.

Samsun'dan kısa kısa
25.05.2020 14:53 | Son Güncelleme: 25.05.2020 15:28

Ladik'teki sürü sahipleri, Akdağ Yaylası'na çıkmaya hazırlanıyor.

Her yıl haziran ayı ortalarına doğru Akdağ Yaylası'na çıktıklarını belirten koyun sürüsü sahibi Hayati Koçbıyık, ekim ayına kadar burada kaldıklarını söyledi.

Akdağ yaylasının otlak ve sulak alanlarıyla hayvan yetiştiriciliğine uygun olduğunu vurgulayan Koçbıyık, "Yayladaki ev ve koyun ağılı bakım ve onarımları ile sürümüzün çeşitli hastalıklara karşı yapılması gereken aşılarını yapıyoruz. Yayla sezonunu genelde ev halkı olarak yaylada geçiririz. Sadece ihtiyacımız olduğunda ilçe merkezine iner ihtiyacımızı karşıladıktan sonra yaylaya döneriz." dedi.

Koçbıyık, Samsun'un kıyı kesiminde bulunan ilçelerindeki sürü sahiplerinin de uygun şartları dolayısıyla Akdağ Yaylası'nı tercih ettiğini kaydetti.

CHP ve ADD Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 101. yıl dönümünü kutladı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya gelişinin 101. yıl dönümü dolayısıyla CHP İlçe Başkanlığı ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Havza Şubesi tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Mehmetçik Meydanı'nda gerçekleştirilen programa CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, CHP Havza İlçe Başkanı Halil Alkan ve yönetim kurulu üyeleri ile ADD Havza Şube Başkanı Hayriye Sevda Kurtiş ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Zeybek, Havza'da halk ile gerçek anlamda ilk kez temasa geçen Atatürk'ün ilk karargahını kurduğunu, halkı Milli Mücadele konusunda bilinçlendirmeye çalışıp Milli Birlik Mitingi düzenlediğini söyledi.

Kurtiş ve Alkan da Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 101. yılını kutladı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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