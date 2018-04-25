Samsun'dan Kısa Kısa

Havza ilçesinde kurulan Havza Sanayici ve İşadamları Derneği (HASİAD) yönetimi, Kaymakam Metin Yılmaz'ı ziyaret etti.

HASİAD Başkanı Fikret Bıyık ile yönetim kurulu üyeleri, ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulundu.

Daha sonra Kaymakam Yılmaz'ı makamında ziyaret eden HASİAD heyeti, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yılmaz, Havza'nın hem tarihi, hem kültürel, hem de termal suyu ile potansiyeli yüksek bir ilçe olduğunu vurguladı.

Bunlara şimdi de Havza Organize Sanayi Bölgesi'nin eklendiğine işaret eden Yılmaz, "Bu dinamikleri harekete geçirdiğimizde ilçemiz daha hızlı gelişecektir. Sizlere faaliyetlerinizde başarılar diliyorum. İnşallah Havza'mız için güzel çalışmalar yapacaksınız. Birlik ve beraberlik tesis edildikten sonra başarmamak için ortada bir sebep yok." dedi.

Bıyık da ilçenin ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçladıklarını söyledi.



Kuruluş aşamasında 50 üyeleri bulunduğunu belirten Bıyık, "Ramazan Bayramı'nın 3. günü İstanbul'da yaşayan 200 kadar Havzalı iş adamımızı Havza'da bir araya getireceğiz. İlçemiz için yapılacaklar konusunda görüş alışverişinde bulunacağız." dedi.

Bafra'da öğrenciler fidan dikti

Bafra Anadolu Lisesi öğrencileri, "Doğada İziniz Olsun" projesi kapsamında defne fidanı dikti.



Anadolu Lisesinde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Naim Okay öncülüğünde başlatılan proje kapsamında öğrenciler, Tütüncüler köyünde 300 defne fidanını toprakla buluşturdu.



Okay, projenin ilçedeki tüm köyleri kapsayacağını belirterek, "İlk olarak burada 50 öğrencimiz ile fidan diktik. Doğada herkesin bir ağacı olsun. Doğada bir iz bırakalım istiyoruz." dedi.



TEMA Vakfı Bafra Temsilcisi Süleyman Özata da öğrencilerin bu gibi etkinliklerde bulunmasının dünyaya ışık olduğuna işaret ederek, bu anlamlı etkinliği organize eden okul yönetimi ile öğrencilere teşekkür etti.