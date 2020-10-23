Samsun'da araçlarında uyuşturucu ele geçirilen zanlılar adli kontrolle salıverildi
23.10.2020 14:01 | Son Güncelleme: 23.10.2020 16:58
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, F.K. ve M.M.S'nin Tekkeköy ilçesinde irtibatlı oldukları kişilere uyuşturucu sattıkları bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
Kent merkezine uyuşturucu getirileceği bilgisini alan ekipler, İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde aracı durdurdu.
Araçta arama yapan ekipler, 241,50 gram esrar ele geçirdi, zanlılar gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek