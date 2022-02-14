Samsun'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı - Haberler
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Samsun'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

AA, Yaşar Karaman - Güncel
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Samsun'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Sarıcalı Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda Ramazan K. (26) idaresindeki 06 GF 607 plakalı otomobille aynı yönde seyreden Ferhat Y'nin (24) kullandığı 41 AIU 341 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ferhat Y, Çarşamba Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

AA / Yaşar Karaman - Güncel

Otomobil, Çarşamba, Samsun, Güncel, Haberler

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