Samsun'da narkotik köpeği "Ozon" ile düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalandı
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Samsun'da narkotik köpeği "Ozon" ile düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da narkotik köpeği
30.05.2020 14:17 | Son Güncelleme: 30.05.2020 14:17

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinde Bafra ilçesi Altınkaya Mahallesi'nde bir şüpheliye ait eve operasyon düzenlendi.

Şüphelinin ev ve eklentilerinde narkotik dedektör köpeği "Ozon" ile yapılan aramada, 150 gram sentetik uyuşturucu ile suç geliri olduğu değerlendirilen 4 bin 621 lira bulundu.

Olayla ilgili ev sahibi gözaltına alındı.

Atakum ilçesi Özören Mahallesi'nde ise uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir kişinin ev ve eklentilerinde "Ozon" ile yapılan aramada, 100 gram kubar esrar ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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