Samsun'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada 7 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında çalışma yürüttü.

Kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 3 bin 463 paket çeşitli markalarda kaçak sigara, 25 karton doldurulmuş makaron ile 35 şişe kaçak içki ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: AA