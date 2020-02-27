Samsun'da ırmakta kaybolan kişiye 23'üncü günde de ulaşılamadı
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Samsun'da ırmakta kaybolan kişiye 23'üncü günde de ulaşılamadı

Samsun'un Terme ilçesinde 23 gün önce ırmakta suya kapılarak kaybolan kişiye bugün de ulaşılamadı.

27.02.2020 17:02 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:02
Samsun'da ırmakta kaybolan kişiye 23'üncü günde de ulaşılamadı

'un ilçesinde 23 gün önce ırmakta suya kapılarak kaybolan kişiye bugün de ulaşılamadı.

Terme Irmağı'nda kaybolan Gürsel Günal'ın bulunması için çalışmalara bugün de devam edildi.

ve Samsun'da görevli kurbağa adamlar, itfaiye ve AFAD ekipleri, Çangallar Mahallesi'ndeki Terme Çayı ve bölgede Günal'ı aradı.

Günal'a ait herhangi bir ize ulaşamayan ekipler, ara verdikleri çalışmalarını yarın sürdürecek.

Gürsel ve kızı Gizem Günal (14), 23 gün önce ilçe merkezinden geçen Terme Irmağı'nda suya kapılmış, çevredekilerin ihbarı üzerine başlatılan çalışmayla kıyıya çıkarılan genç kız, Terme Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: AA

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