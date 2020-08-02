Samsun'da iki otomobil çarpıştı 5 kişi yaralandı Samsun'un Alaçam ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Dursun'un kullandığı 01 EFY 18 plakalı otomobil ile Aytekin Sönmez idaresindeki 55 SV 587 plakalı otomobil, Bedeş Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada sürücülerden Aytekin Sönmez (48) ile araçlarda bulunan Nihat (5) ve Batuhan Cabadak (20), Berati (52) ve Hayriye Dursun (48) yaralandı.

Yaralılar Bafra Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA