Samsun'da yabancı uyruklu 9 DEAŞ şüphelisinin gözaltı süresi uzatıldı
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Samsun'da yabancı uyruklu 9 DEAŞ şüphelisinin gözaltı süresi uzatıldı

02.11.2020 13:59 | Son Güncelleme: 02.11.2020 16:12

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak ve Suriye uyruklu 16 zanlıdan 9'unun gözaltı süresi uzatıldı.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak ve Suriye uyruklu 16 zanlıdan 9'unun gözaltı süresi uzatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 16 şüpheliden 7'sinin sınır dışı edilmesinin ardından diğerlerinin de işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 9 zanlının gözaltı sürelerinin uzatılmasına karar verildi.

Şüpheliler, yeniden emniyete götürüldü.

Atakum ve İlkadım ilçelerinde 30 Ekim'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen Irak uyruklu 15 ve Suriye uyruklu bir kişi gözaltına alınmıştı. Zanlılardan 7'si sınır dışı edilmişti.

Samsun'da yabancı uyruklu 9 DEAŞ şüphelisinin gözaltı süresi uzatıldı
Samsun'da yabancı uyruklu 9 DEAŞ şüphelisinin gözaltı süresi uzatıldı
Samsun'da yabancı uyruklu 9 DEAŞ şüphelisinin gözaltı süresi uzatıldı
Samsun'da yabancı uyruklu 9 DEAŞ şüphelisinin gözaltı süresi uzatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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