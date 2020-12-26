Samsun'da firari hükümlü JASAT ekiplerince yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Samsun'da firari hükümlü JASAT ekiplerince yakalandı

26.12.2020 16:23 | Son Güncelleme: 26.12.2020 16:26
Samsun'da firari hükümlü JASAT ekiplerince yakalandı

Samsun'da, hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Samsun'da, hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari G.U'nun evinde saklandığı belirlendi.

Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yapılan operasyonda G.U, Gurgenyatak Mahallesi'ndeki ikametinde gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen G.U. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Öznur Çalık Hulusi Akar Özlem Zengin Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş
Magazin Hatice Şendil Fahriye Evcen Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Mustafa Er Erol Bulut Vitor Hugo Halis Özkahya Sergen Yalçın
Tüm Haberler Tv Ocak Ankara Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun'da firari hükümlü JASAT ekiplerince yakalandı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 16:29:58. #1.14#
title