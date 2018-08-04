Samsun'da Falcon Fast Heyecanı

Türkiye'nin İlk Ekstrem Spor Festivali Samsun Falcon Fest, yaşanan hava muhalefetine rağmen başladı. Beklenenden fazla esen rüzgar dolayısıyla bazı etkinlikler gerçekleştirilmedi.

Türkiye'nin ilk ve tek ekstrem sporlar festivali Falcon Fest, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile SAMTAB işbirliğiyle bugün başladı. 9 Ağustos tarihine kadar sürecek festival Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu'nda düzenlendi. Festivalde Vezirsuyu Tabiat Parkı ve Şahinkaya Kanyonu olmak üzere iki ayrı alanda etkinlikler gerçekleşti. Festivalin ilk gününde kano, dragon bot, yamaç paraşütü, paramotor, base jump, slackline/highline, kaya tırmanışı, trekking ve dağ bisikleti branşlarında etkinlikler yapılması bekleniyordu. Aşırı rüzgar nedeniyle ekstrem spor branşlarından paramotor ve base jump gösterisi yapılamadı. 320 metre yükseklikten çelik halatla yapılan highline gösterisi ise nefesleri kesti. Festivalin açılışı Samsun Valisi Osman Kaymak ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin yaptı.

Bunlarla birlikte festival kapsamında 5 Ağustos 2018 tarihinde Türkiye'nin ilk uzun mesafe triatlonu olan Samsun Triatlonu Çobanlı İskelesi Atakum'da gerçekleşecek. Etkinlik kapsamında sprint (kısa), olimpik ve uzun mesafe olmak üzere üç ayrı disiplinde yapılacak yarışmalara 9 ülkeden 350 uluslararası sporcunun katılması bekleniyor.

Programda konuşan ve Samsun'un turizm potansiyelini arttırmak istediklerinin altını çizen Samsun Valisi Osman Kaymak, "Şahinkaya Kanyonu dünyaca değerli bir turizm merkezi konumunda. Bugün 2.'si düzenlenen Falcon Fast'te heyecanlı anlar yaşadık. Maalesef hava muhalefeti nedeniyle bütün etkinlikler gerçekleşemedi. Ancak burada adrenalini yüksek insanı heyecanlandıran sporlar yapılıyor. Buranın doğası ve tabiatı bu sporlara çok uygun. Biz Vezirköprü'nün ve Samsun'un bu tür etkinliklerle dünya gündemine gelmesini ümit ediyoruz. Yoğun bir katılım gerçekleşti. Birçok yerli ve yabancı sporcu organizasyona katılarak destek verdi. Hava muhalefeti nedeniyle onlardan güvenliklerini dikkate alarak gösteriler yapmalarını istedik. O yüzden bir takım gösteriler gerçekleştirilemedi. Beklenenin üstünde bir rüzgar çıktığı için etkinliklerin çoğu yapılamadı. Bu festival birkaç gün daha sürecek. Özellikle Samsunluların ve turistlerin tatil planlarını kontrol ederek festivalimize katılmasını davet ediyoruz" dedi.

Falcon Fast gibi etkinliklerle Samsun'u dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını söyleyen Zihni Şahin, "Dünya harikası Şahinkaya Kanyonu'nda bu tür ekstrem sporların yapılması ilimizin tanıtılması için çok önemli bir etkinlik. Bu tür etkinlikleri bundan sonra da geliştirerek sürekli hale getirmek istiyoruz. Bu festivallerin her sene üzerine koymak istiyoruz. Burada 8 dalda etkinlik yapıldı. 253 ekstrem sporcu etkinliklerimize katıldı. Bunların 44 tanesi de yabancı ülkelerden geldi. Rüzgar dolayısıyla atlama sporlarının çoğu gerçekleşmedi. Bu sporlar çok dikkat çekici ve tehlikeli sporlar. Bu tarz etkinlikler insanların dikkatini çekiyor. Herkesi festivalimize davet ediyoruz" diye konuştu.

Festivalde kano etkinliği, bisiklet gezisi ve slackline etkinlikleri 9 Ağustos'a kadar devam edecek. 7-9 Ağustos tarihleri arasında katılımcılar, düzenlenen plates aktivitelerine de katılabilecek. Vezirsuyu Tabiat Parkı aynı zamanda festival boyunca birçok grubun konserlerine de ev sahipliği yapacak. - SAMSUN