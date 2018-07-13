Samsun'da Deaş'tan Gözaltına Alınan 7 Iraklı Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri 3 Temmuz'da Samsun'un İlkadım ve Canik ilçelerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon düzenlemiş, operasyon kapsamında Irak uyruklu 11 kişiyi gözaltına almıştı. Polisteki sorgusu tamamlanan Iraklı uyruklu 1 şahıs, savcının talimatı doğrultusunda sınır dışı edilirken, işlemleri tamamlanan 3 Iraklı ise 2 gün önce sevk edildiği Samsun Adliyesinde nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. TEM Şube Müdürlüğünde sorgulanmaları tamamlanan 7 Iraklı 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN