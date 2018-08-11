Samsun'da Deaş Operasyonu

Samsun'da Deaş Operasyonu

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı.

Samsun'da Deaş Operasyonu

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde İlkadım ilçesindeki bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen Irak uyruklu A.W.H.H, M.S.O.O. ve A.Z.D.D. yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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