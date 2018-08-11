Samsun'da Deaş Operasyonu
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı.
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde İlkadım ilçesindeki bazı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen Irak uyruklu A.W.H.H, M.S.O.O. ve A.Z.D.D. yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.