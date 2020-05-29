Samsun'da cuma namazı sosyal mesafeli kılındı
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Samsun'da cuma namazı sosyal mesafeli kılındı

SAMSUN'da bulunan Büyük Cami'de vatandaşlar cuma namazını sosyal mesafeye uygun şekilde kıldı.

Samsun'da cuma namazı sosyal mesafeli kılındı
29.05.2020 14:03 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:06

SAMSUN'da bulunan Büyük Cami'de vatandaşlar cuma namazını sosyal mesafeye uygun şekilde kıldı. 

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aldığı kararla 16 Mart 2020 tarihinden itibaren ibadete kapatılan camiler yeniden açıldı. Samsun'da belirlenen camilerde bugün ilk Cuma namazı cemaatle kılındı. İlkadım ilçesinde bulunan Büyük Cami'de de vatandaşlar avluda çizgilerle belirlenen yerlere seccadelerini sererek namaz kıldı. Maske takan vatandaşlar arasında kılacakları yerler için 1,5 metre mesafe bırakıldı. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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