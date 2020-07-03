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Samsun'da çiftçilere 6 ton silajlık mısır tohumu dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce 380 bin büyükbaş hayvan varlığı bulunan Samsun'daki çiftçilere 6 ton silajlık mısır tohumu verildi.

Samsun'da çiftçilere 6 ton silajlık mısır tohumu dağıtıldı
03.07.2020 15:49 | Son Güncelleme: 03.07.2020 16:08

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce 380 bin büyükbaş hayvan varlığı bulunan Samsun'daki çiftçilere 6 ton silajlık mısır tohumu verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Daire Başkanlığınca "Yem Bitkileri Yetiştiriciliğini Geliştirme Programı" kapsamında Vezirköprü ve Havza ilçelerinde 250 çiftçiye 6 ton silajlık mısır tohumluğu dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, dağıtım töreninde, Samsun'da 380 bin büyükbaş, 260 bin de küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapıldığına işaret etti.

Hayvanların kaba yem ihtiyacının 560 bin dekar yem bitkisi ekimi, 154 bin dekar mera, otlatmaya izin verilen ormanlık alanlar, fındık bahçelerindeki açıklıklar, bitki hasat artıkları ve sap-samandan karşılandığını anlatan Sağlam, "Mevcut hayvan potansiyelimizin kaba yem ihtiyacı yaklaşık 1,3 milyon ton iken, yem bitkisi ekilişleri ve mera alanlarından yüzde 50'lik kısmını karşılamaktayız. Yürütmekte olduğumuz bu proje ile yem bitkisi ekiliş alanlarını artırarak kaba yem ihtiyacını gidermeyi hedefliyoruz." dedi.

Sağlam, Vezirköprü ve Havza'da 2020'de sulamaya açılan alanlarda ikinci ürün olarak silajlık mısır yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi, böylece ekim alanlarının artırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Bu yıl yağışların yetersizliğinden kaynaklı buğday ve arpalarda bitki gelişiminin zayıf kaldığını, ürünün erken daneye yattığına dikkati çeken Sağlam, şunları kaydetti:

"Verimde istenilen seviyelere ulaşamayan üreticilerimizin ikinci ürün dane mısır ekimi yaparak üretimden vazgeçmemelerini amaçlıyoruz. Yine 2020 yılında olmak üzere daha önce farklı ilçelerde 6 ton mısır tohumu dağıtılmıştı. Bugün bu proje ile de üreticilerimize 6 ton mısır tohumu dağıttık. Böylece 2020 yılında toplam 5 bin 500 dekar alanda yetiştirilmek üzere 12 ton silajlık mısır tohumluğunu çiftçilerimize ulaştırmış olacağız. Bu proje sayesinde 2 bin 600 dekar alandan yaklaşık 16 bin ton silaj üretimi gerçekleştirerek toplamda 1400 büyükbaş hayvanın kaba yem ihtiyacını tedarik etmiş olacağız."

Kaynak: AA

Manşet

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