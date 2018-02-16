Samsun'da Bir Kişiyi Tüfekle Yaralayan Genç Yakalandı
Samsun’da pompalı tüfekle ateş açarak bir kişiyi yüzünden yaraladığı iddia edilen genç, polisin takibi sonucu yakalandı.
Samsun'da pompalı tüfekle ateş açarak bir kişiyi yüzünden yaraladığı iddia edilen genç, polisin takibi sonucu yakalandı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi Unkapanı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yüzünden yaralanan H.Ö. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı saldırgan kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri silahlı saldırıyı 21 yaşındaki M.A.Y.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti ve yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan M.A.Y., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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