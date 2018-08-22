Samsun'da Bayramlaşma Programları

Havza Belediyesi tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Belediye Başkanlığı Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen programa, Belediye Başkanı Murat İkiz, İstanbul Samsun Dernekler Federasyonu Başkanı Bahri Gökmen, Havza Dernekler Federasyonu Başkanı Enver Şahin, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

İkiz, bayramların birleştirici gücü olduğunu belirterek, "Bayramlar paylaşmanın ve yardımlaşmanın müstesna günü. Bu nedenle birlik ve beraberliğe vesile oluyor. Allah'tan duamız, tüm İslam topraklarında barış ve huzurun hakim olması." dedi.

Vezirköprü'de bayramlaşma

Vezirköprü ilçesinde düzenlenen bayramlaşma töreninde protokol ile halk bayramlaştı.



15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Parkı'nda gerçekleştirilen programa, Kaymakam Yunus Emre Altıner, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Muharrem Davulcu, İlçe Emniyet Müdürü Serhat Koray Yağcı, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan, Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Şakir Demirkan, Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya, kurum ve kuruluşların müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi partilerin ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile vatandaşlar katıldı.