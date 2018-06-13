Samsun'da Bayram Öncesi "Drone" ile Trafik Denetimi

SAMSUN (AA) - Samsun'da İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Karadeniz Sahil Yolu'nda "drone" desteğiyle gerçekleştirilen denetimlerde sürücüleri uyardı, kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem yaptı.

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi trafik kazalarını aza indirmek için denetimlerini artıran trafik ekipleri, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde oluşturulan noktalarda "drone" uçurarak inceleme yaptı.

Havadan alınan görüntülerde trafik ihlali yaptığı belirlenen sürücüleri durduran ekipler, kurallara uymaları konusunda sürücülere uyarılarda bulundu, kurallara uymayanlar hakkında işlem yaptı.



Trafik Şube Müdürü Mustafa Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı öncesinde trafik denetimlerini artırdıklarını ve bayram boyunca kazaları aza indirmek için sık sık uygulama yapacaklarını söyledi.

Samsun-Ankara, İstanbul, Sinop ve Ordu karayolu üzerinde 4 önemli nokta belirlediklerini aktaran Akar, "Özellikle kazaların yoğun şekilde meydana geldiği yerlerde uygulama yapıyoruz. Amacımız trafik kazalarını en aza indirmek. Özellikle ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının çok olduğu yerleri seçtik. Ayrıca kırmızı ışık ihlali yapılan yerlerde de uygulama yapıyoruz. Yine hatalı sollama yani makas atan sürücüleri drone ile havadan tespit ediyoruz." dedi.

Akar, bayram öncesinde sürücüleri uyararak, "Özellikle ticari araç sürücüleri, uzun yollarda 2 saatte bir bulunduğunuz bölgelerde en az yarım saat dinlenin. Kesinlikle öndekini yakın takip yapmayın, aşırı hız ve hatalı sollamadan kaçının. Şehirler arası otobüs sürücüleri, mutlaka 4,5 saatte bir mola verin. Bunlar hem sizin, hem yolcuların hem de ailenizin can ve mal güvenliği için kesinlikle uyulması gereken kurallardır." değerlendirmesinde bulundu.