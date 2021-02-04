Samsun'da Atatürk heykelinin hurda diye satıldığı iddiası
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Samsun'da Atatürk heykelinin hurda diye satıldığı iddiası

04.02.2021 15:08 | Son Güncelleme: 04.02.2021 15:18
Samsun'da Atatürk heykelinin hurda diye satıldığı iddiası

Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan 19 Mayıs Polis Meslek Yüksel Okulu tarafından bir süre önce yapılan hurda satışı ihalesinde, kullanılmayan diğer malzemelerle birlikte Atatürk heykelinin de hurdacılara verildiği ileri sürüldü. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada heykelin tamir için bir demirciye verildiği belirtildi.

Tekkeköy ilçesinde bir hurdacının bahçesinde görüntülenen Atatürk heykelini sosyal medya hesabından paylaşan CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, "Burası Tekkeköy Hurdacılar sitesi. Samsun'da bir kamu kurumu hurda olarak Atamızın heykelini satmış. Esnaf da satıyor. yazıklar olsun size. Gerekeni yapacağız" sözleriyle heykelin satıldığını iddia etti.

İHALE YOLUYLA SATILDI İDDİASI

Atatürk heykelinin ihale yoluyla satıldığını ileri süren Türkel, "İhaleyi 4-5 hurdacı arkadaş ortaklaşa almışlar. Diğer malzemelerle birlikte kendilerine Atatürk heykelini de satmışlar. Şimdi onlar da satıyor. Atakum Belediye Başkanımız Cemil Deveci ile görüştüm. Heykeli alacağız. Ama bu işin de peşini bırakmayacağız. Atatürk'ün şehrinde bu yapılan Atatürk'e büyük bir hakarettir" dedi.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre vatandaşlar ise sosyal medyadan tepki gösterdi. Öte yandan hurdacının, Atatürk'ün heykeli için 5 bin lira istediği iddia etti.

EMNİYET TAMİRE VERİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Samsun Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Atakum İlçesi Atatepe Mahallesi Çobanlı mevkiinde bulunan Emniyet Müdürlüğümüze ait spor salonunda tadilat, tamirat ve çevre düzenlenmesi yapıldığı sırada, spor salonunun önünde bulunan Atatürk heykelinin bakalit gövdesinde çatlaklar meydana geldiği ve demir ayaklarının paslanarak kırılmış olduğu görüldüğünden ve yerinde tamiri mümkün olmadığından Tekkeköy Sanayi sitesinde bulunan demirciye tamir ve tadilat için gönderilmiştir. Tadilat işlemi bittiğinde Atatürk heykeli eski yerine konulacaktır" ifadelerine yer verildi.

Samsun'da Atatürk heykelinin hurda diye satıldığı iddiasıEMNİYET TAMİRE VERDİKLERİNİ AÇIKLADISamsun Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada,
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Samsun'da Atatürk heykelinin hurda diye satıldığı iddiası
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Tekkeköy ilçesinde bir hurdacının bahçesinde görüntülenen Atatürk heykelini sosyal medya hesabından paylaşan CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, heykelin hurdacılara satıldığını iddia etti.

Samsun Emniyet Müdürlüğü heykelin satılmadığını, tadilat için sanayiye gönderildiğini açıkladı.

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