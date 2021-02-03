Samsun'da 7 milyon makaron ele geçirildi
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Samsun'da 7 milyon makaron ele geçirildi

03.02.2021 16:32 | Son Güncelleme: 03.02.2021 16:36
Samsun'da 7 milyon makaron ele geçirildi

SAMSUN'da polisin düzenlediği operasyonda 7 milyon makaron ele geçti.

SAMSUN'da polisin düzenlediği operasyonda 7 milyon makaron ele geçti. Ele geçirilen miktarın Karadeniz Bölgesi'nde bugüne kadar ele geçirilen en büyük miktar olduğu açıklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube ekipleri, İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi'nde bir iş yerinde gümrük kaçağı ürünler bulunduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, adrese operasyon düzenledi. İş yerinin deposunda arama yapan ekipler, diğer ürünlerin arkasına gizlenmiş yaklaşım 7 milyon makaron ele geçirdi. İşletme sahibi hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı. Miktarın, Karadeniz Bölgesi'nde bugüne kadar ele geçirilen en büyük miktar olduğu açıklandı. 


Samsun'da 7 milyon makaron ele geçirildi
Samsun'da 7 milyon makaron ele geçirildi
Samsun'da 7 milyon makaron ele geçirildi
Samsun'da 7 milyon makaron ele geçirildi
Samsun'da 7 milyon makaron ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

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