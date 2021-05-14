Samsun'da 3 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
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Samsun'da 3 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Samsun'da 3 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Güncel

Samsun'un İlkadım ilçesinde boş olduğu öğrenilen 3 katlı bina, çıkan yangında hasar gördü.

Samsun'un İlkadım ilçesinde boş olduğu öğrenilen 3 katlı bina, çıkan yangında hasar gördü.

Unkapanı Mahallesi'nde Y.E'ye ait 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı.

Polis ekipleri, yangının sıçrama tehlikesi üzerine çevredeki binalarda oturanları tahliye etti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Hasar oluşan binadaki dairelerin boş olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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