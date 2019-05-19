Samsun'da "19 Mayıs" Temalı Mapping Gösterisi

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yılı etkinlikleri kapsamında Samsun'da düzenlenen "19 Mayıs" temalı mapping gösterisi, izleyenleri hem duygulandırdı hem de gururlandırdı.

Samsun'da Bulvar Yaşam ve Alışveriş Merkezi (AVM) Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla etkinlik düzenledi. Alışveriş merkezi bahçesinde düzenlenen etkinlikte ünlü DJ'ler sahne aldı. Sahne alan sanatçılar ise söyledikleri şarkılarla unutulmaz bir gece yaşattılar.

Atatürk'ün Samsun'a çıkışının mapping gösterisi izleyenleri büyüledi. Yaklaşık 6 dakika süren gösteride tüm AVM'nin ışıkları kapatıldı. AVM'nin duvarına yansıtılan görseller ile Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkışı ve Kurtuluş Mücadelesini başlatması anlatıldı. Atatürk'ün kendi sesinin de kullanıldığı mapping gösterisi seyircilerden tam not aldı. Vatandaşlar görsellerden oldukça gurur duyarken, Atatürk'ün kendi sesinden "Ne Mutlu Türk'üm Diyene" sözünü duyunca duygu dolu anlar yaşadı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte havai fişek gösterisi de düzenlendi. - SAMSUN

Kaynak: İHA