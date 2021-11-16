Şampiyonluk yolunda Ağaoğlu'na rakip yok

Trabzonspor'da Aralık'ta yapılacak seçimli kongre öncesi mevcut Başkan Ahmet Ağaoğlu döneminde yakalanan çıkış, camiayı tek çatı altında birleştirdi. Ligde geride kalan 12 haftada namağlup zirvede yer alan bordo-mavililerde, 'Her sezon zirve yarışının içerisinde olacağız' vaadiyle göreve başlayan ve sözlerini yerine getiren Ahmet Ağaoğlu'na, şuana kadar rakip çıkmadı.

Trabzonspor, 10 Şubat 2008 ile 27 Mayıs 2013 tarihleri arasında başkanlık görevini yürüten Sadri Şener'den sonra ilk kez Ahmet Ağaoğlu yönetiminde müzesine kupa taşırken, Aralık'ta yapılacak seçimli kongre öncesi Ağaoğlu döneminde yakalanan çıkış, camiayı tek çatı altında birleştirdi. 5 Aralık'ta gerçekleştirilecek seçimli kongre ile 1336 günlük görev süresini dolduracak olan Ağaoğlu, bu periyotta bir Ziraat Türkiye Kupası ve bir de Süper Kupa kazanırken, son döneminde şampiyonluk yürüyüşünü de sürdürüyor. 8 Nisan 2018'de göreve seçilen ve halen görevine devam eden Ahmet Ağaoğlu'nun geride kalan 1318 günlük görev sürecinde ligde 126 maça çıkan bordo-mavililer, 67 galibiyet, 38 beraberlik ve 21 mağlubiyet elde etti. Özellikle son iki sezonda yakaladığı çıkışla dikkat çeken Karadeniz ekibi, ligde dış sahadaki namağlup serisinin yanı sıra devam eden en uzun da yenilmezlik serisinin sahibi oldu.

Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam - Spor Haberleri

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