Şampiyon paralimpik masa tenisçilerden kendilerini keşfeden öğretmenlerine vefa

2016 Rio ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan milli masa tenisçi Abdullah Öztürk, bütün sporcuların daha ilkokulda keşfedilmesinden olimpiyat şampiyonu olmasına kadar öğretmenlerin çok önemli bir misyona sahip olduklarını belirtti.

Abdullah Öztürk, Tokyo'da bronz madalya kazanan kardeşi Ali Öztürk ve diğer milli sporcu Nesim Turan, yatılı okudukları okuldan kendilerini alarak bugünlere gelmeleri için büyük emek veren antrenörleri İlhami Kılınçkaya ile 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Altındağ Spor Salonu'nda bir araya geldi.

Antrenör İlhami Kılınçkaya, 2006'da bu branşta Türk bayrağını dalgalandıracak milli sporcular yetiştirmek üzere antrenörlüğe başladığını belirterek, "Kardeşim Yusuf Kılınçkaya'yla birlikte ikimiz, engelli okuluna projemizle kabul edildik. 2006 yılından itibaren 35 sporcuyla gece gündüz çalışarak başladık." dedi.

İlhami Kılınçkaya, "2006'dan 2009'a kadar Doğan Çağlar Ortapedik Engelliler Yatılı Okulu'nda her gün 9 saat antrenman yaptık. Çünkü hedefimiz Avrupa ve dünya ile aramızdaki 35 yıllık mesafeyi çabuk kapatmaktı. Sağ olsunlar işte Abdullah Öztürk, Ali Öztürk, Nesim Turan ve diğer arkadaşlarımız da çok gayret ettiler. Bizimle gece gündüz çok çalıştılar." diye konuştu.

İlhami Kılınçkaya, kardeşi antrenör Yusuf Kılınçkaya ile birlikte bu branşta uzun bir serüvene çıktıklarını belirterek, "2010'da dünya üçüncülüğüyle başladık. Ondan sonra bu başarılar 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kadar devam etti. Hedefimiz 2024 Paris, 2028 Los Angeles. Bu sporcularımız da zaten o hedeflere ulaşacak." ifadelerini kullandı.

24 Kasım Öğretmenler Günü için de tecrübeli antrenör, "Bu işin temeli öğretmenlerimiz. Onlara emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bütün öğretmenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Onlar işin temelindeki yetenek tarayıcıları, yetenekleri bulan, işin başındaki ilk hoca." şeklinde konuştu.

Abdullah Öztürk: "Başarılar İlhami hocamın sayesinde"

Ay-yıldızlı sporcu Abdullah Öztürk, öğretmenlerin hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini, antrenörü İlhami Kılınçkaya'nın da yıllardır kendilerine öğretmenlik yaptığını belirtti.

Milli sporcu, "Her şey yıllar önce İlhami hocamın bizim yatılı okula gelip, 'Sizi dünyanın en iyi sporcusu yapacağım' dediği gün başladı. Şu anda karşınızda 2016 ve 2020 paralimpik oyunları şampiyonu var. Bu başarılar geldiyse, tabii ki İlhami hocamın sayesindedir." ifadelerini kullandı.

2007 yılında okulda yatılı okurken, bir hafta sonu İlhami Kılınçkaya'nın geldiğini anlatan Abdullah Öztürk, şöyle devam etti:

"Biz okulda arkadaşlarla hobi olarak masa tenisi oynuyorduk. Ben o sırada basketbol oynuyordum. Hocam, 'Seni dünyanın en iyisi yapacağım.' dedi ve ona inandım. O ışığı gördüm gözlerinde. Hocam, hayalini dahi kuramadığım şeyleri zaman içerisinde bana yaşattı. O kadar güzel duygular yaşadım ki tarifi mümkün değil. Her şeyimi spor anlamında İlhami hocama borçluyum. Yetenekli sporcuların keşfinde öğretmenlerin, özellikle beden eğitimi öğretmenlerimizin çok büyük önemi var. Yetenekli sporcuyu keşfedemediğiniz zaman hiçbir anlam ifade etmiyor. O yüzden öğretmenlerimizin, antrenörlerimizin rolü çok önemli."

Paralimpikte en çok madalya alan branş olduklarını vurgulayan Abdullah, "Önümüzde Paris var ve çalışmaya devam edeceğiz. Paralimpik Oyunları'nda üçüncü altın madalyayı da almak istiyorum. Uluslararası turnuvalarda 70'in üstünde madalyam var." şeklinde konuştu.

Milli sporcu, "İlhami hocam ailesinden çok bize zaman ayırdı. İyi ki de ayırdı ve biz bugünlere geldik. Sadece ben değil, Nesim Turan, Ali Öztürk, Nergis Altıntaş, Süleyman Vural... Dünyanın sayılı oyuncuları arasına girdik. O yüzden hocamıza minnettarız." açıklamasını yaptı.

Nesim Turan ve Ali Öztürk'dan teşekkür

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın bronz madalyalı masa tenisçileri Nesim Turan ve Ali Öztürk, üzerlerinde hocalarının büyük emeği olduğunu dile getirdi.

Ay-yıldızlı paralimpik masa tenisçi Nesim Turan, "Hepimizin ortak kaderi İlhami ve Yusuf Kılınçkaya hocalarımızın Doğan Çağlar Ortapedik Engelliler Okulu'na gelmesiyle başladı. Sadece buradaki arkadaşların hayatına değil, yüzlerce insanın hayatına dokunmak nasip oldu onlara." dedi.

Nesim Turan, "Hem öğretmenlerimiz hem de antrenörlerimizin temel prensibi, insanların hayatına dokunmak. Onların hayatında yer edinmek, bir yerlere gelmeleri için o çabanın içerisinde olabilmek. Bazen kelimeler kifayetsiz kalır. İlhami ve Yusuf (Kılınçkaya) hocalarım için teşekkür çok hafif bir kelime. 2006'da başlayan o serüvenle şu anda dünyanın en iyi sporcuları haline geldik." değerlendirmesinde bulundu.

Milli paralimpik masa tenisçi Ali Öztürk de hayatını İlhami ile Yusuf Kılınçkaya hocalarının değiştirdiğini, 15 yıldır da beraber çalıştıklarını belirterek, şu görüşlerini aktardı:

"Öğretmenler ve antrenörler bir meyve ağacı gibidir. Öğrenciler o dala tutunduğu zaman, meyvesini yer. Öğretmenlerimiz bizim için hiçbir zaman pes etmedi. Bunun tarifi yok. Hayatımızı öğretmenlerimiz ve antrenörlerimiz belli bir noktaya getirdiler. Özgürlüğümüzü, hayat felsefemizi, insanlarla iletişimimizi hep geliştirdiler. O yüzden öğrencilere sesleniyorum. Bütün öğretmenlerin, antrenörlerin kıymetini bilin ve onlara tutunun."

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri

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