Samdob'dan Çocuklar İçin Müzikal
Samsun Devlet Opera ve Balesi "Masal Şatosu - 2 Altın Ejderha" çocuk müzikalini küçük seyircileriyle buluşturdu.
Samsun Devlet Opera ve Balesi "Masal Şatosu - 2 Altın Ejderha" çocuk müzikalini küçük seyircileriyle buluşturdu.
Cennet Türker'in yazdığı, bir perdelik müzikal, aradığını bulamayan Altın Ejderha Goldes'in başından geçen maceralarını konu alıyor.
Çelik Kasapoğlu'nun bestelediği, Şahan Gürkan'ın şarkı sözlerini yazdığı müzikalin dekor ve kostümleri Şükran Kırcı'ya ait, ışıkta ise Oğuz Murat Yılmaz görev aldı.
İlk seansı bugün sahnelenen müzikal 15 Ocak Salı günü saat 10.00'da yeniden sahnede olacak.
Kaynak: AA