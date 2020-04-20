Salıpazarı'ndan günlük 100 bin maske
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Sağlık ›› Salıpazarı'ndan günlük 100 bin maske - Haber
Sağlık Bakanlığı, Salıpazarı, Samsun, Sağlık

Salıpazarı'ndan günlük 100 bin maske

Salıpazarı'ndan günlük 100 bin maske Korona virüs salgını arası veren fabrika maske üretmeye başladı Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bulunan ve korona virüs salgını dolayısıyla üretime bir süre ara veren tekstil fabrikasında, Sağlık Bakanlığı onaylı günlük 100 bin adet maske üretimine başlandı.

20.04.2020 16:37 | Son Güncelleme: 20.04.2020 16:41
Salıpazarı'ndan günlük 100 bin maske

Salıpazarı'ndan günlük 100 bin maske

Korona virüs salgını arası veren fabrika maske üretmeye başladı

SAMSUN - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bulunan ve korona virüs salgını dolayısıyla üretime bir süre ara veren tekstil fabrikasında, Sağlık Bakanlığı onaylı günlük 100 bin adet maske üretimine başlandı.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 450 çalışanıyla hizmet veren tekstil fabrikası bir süre önce korona virüs salgını dolayısıyla üretime ara vermek zorunda kalmıştı. Ülkede maske eksikliği dolayısıyla tekstil firması Sağlık Bakanlığı onayıyla maske üretimine başladı. Fabrika, 120 çalışanıyla günlük 100 bin maske üretiyor.

"1 milyon adet siparişimiz var"

Maske üretimi hakkında bilgi veren fabrika sahibi Hüseyin Karaman, "İşletmemiz toplamda 450 çalışanı mevcut. Tabii ki korona virüs salgınından dolayı çok yoğunluk olmaması adına faaliyetimize 15 gün ara verdik. Ancak ülkemizde maske sıkıntısı olması nedeniyle, Sağlık Bakanlığı'nın onayıyla ünlük 100 bin adet maske üretiyoruz. Tedarikçisi olduğumuz firma aracılığıyla maske üretimimiz devam ediyor. Bizim temennimiz korona virüs salgınının bir an önce bitmesidir. Bizim burada toplamda aylık 1 milyon adet siparişimiz var. Korona virüs salgınından sonra hayat normale döndüğünde günlük 450 kişiyle imalatımıza devam edeceğiz" dedi.

Yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül ise, "İlçemizde 450 çalışanıyla faaliyet gösteren tekstil fabrikamız, virüs dolayısıyla üretimlerine ara vermişlerdi. Ama şuanda ülkemizde ki salgından dolayı maske ihtiyacı olduğu için firma tekrardan 120 çalışanıyla Salıpazarı ilçemizde günlük 100 bin maske üretimine başladı. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, çalışanlarımıza kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.

Salıpazarı'ndan günlük 100 bin maske

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

CHP'li Başkan ve eşini vuran şüpheli çocuk cinsel istismarcısı çıktı Haber
CHP'li Başkan ve eşini vuran şüpheli çocuk cinsel istismarcısı çıktı
Koronavirüs ile mücadele eden 3 Avrupa ülkesinden normalleşme adımları Haber
Koronavirüs ile mücadele eden 3 Avrupa ülkesinden normalleşme adımları
İfşa edilen mesajlar sonrası, Kerem Tunçeri'den ilk açıklama geldi Haber
İfşa edilen mesajlar sonrası, Kerem Tunçeri'den ilk açıklama geldi
Bir ilçe diken üstünde! Topluca yüzeye çıkan yılanlar paniğe neden oldu Haber
Bir ilçe diken üstünde! Topluca yüzeye çıkan yılanlar paniğe neden oldu
Aynadaki görüntü, muhabiri sosyal medyanın diline düşürdü Haber
Aynadaki görüntü, muhabiri sosyal medyanın diline düşürdü
Oyuncu Gökhan Alkan'ın mesajları ifşa oldu: Her bir zerrende olmalıyım Haber
Oyuncu Gökhan Alkan'ın mesajları ifşa oldu: Her bir zerrende olmalıyım
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası Ulusa Sesleniş konuşması yapıyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası Ulusa Sesleniş konuşması yapıyor
Çin, Bambu Fareleri'nin tüketimini yasakladı
Çin, Bambu Fareleri'nin tüketimini yasakladı
Erdoğan'dan 'Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?' sorusuna herkesi umutlandıran yanıt
Erdoğan'dan "Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?" sorusuna herkesi umutlandıran yanıt
Otomobiline bağladığı akülü arabayla çocuğunu gezdiren baba, bedelini ağır ödedi
Otomobiline bağladığı akülü arabayla çocuğunu gezdiren baba, bedelini ağır ödedi
Kardeşlerin arazi kavgası kanlı bitti! Yengesini yaralayan zanlı, kardeşi ve yeğenini öldürdü
Kardeşlerin arazi kavgası kanlı bitti! Yengesini yaralayan zanlı, kardeşi ve yeğenini öldürdü
Benzine 5 kuruş indirim geldi
Benzine 5 kuruş indirim geldi
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bin 690'a yükseldi
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bin 690'a yükseldi
Yapı Kredi konut kredisi faizini yüzde 0,89'a indirdi
Yapı Kredi konut kredisi faizini yüzde 0,89'a indirdi
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Koronavirüs 27 güne kadar vücutta kalabilir
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Koronavirüs 27 güne kadar vücutta kalabilir
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 449 artarak 16 bin 509'a yükseldi
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 449 artarak 16 bin 509'a yükseldi
Son Dakika: 31 ilimizde 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edilecek
Son Dakika: 31 ilimizde 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edilecek
Seyahat izin belgesi alma sırasında sosyal mesafe hiçe sayıldı, maske unutuldu
Seyahat izin belgesi alma sırasında sosyal mesafe hiçe sayıldı, maske unutuldu
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın cenazesine katılanlar karantinaya alındı
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın cenazesine katılanlar karantinaya alındı
Haftalık burç yorumları 20 - 26 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 20 - 26 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Görenleri şaşkına çeviren çatıdaki inek, köy halkının yardımıyla aşağı indirildi
Görenleri şaşkına çeviren çatıdaki inek, köy halkının yardımıyla aşağı indirildi
CHP'li belediye başkanı Mümtaz Şenel ve eşi silahlı saldırıda yaralandı
CHP'li belediye başkanı Mümtaz Şenel ve eşi silahlı saldırıda yaralandı
Cezadan kurtulmak için başkasının plakasıyla trafiğe çıkan şahıs, 12 bin lira ceza yedi
Cezadan kurtulmak için başkasının plakasıyla trafiğe çıkan şahıs, 12 bin lira ceza yedi
İsrail'de muhalifler, sosyal mesafeye dikkat ederek Netanyahu'yu protesto etti
İsrail'de muhalifler, sosyal mesafeye dikkat ederek Netanyahu'yu protesto etti
Trump: İran talep ederse Kovid-19 ile mücadele için yardım edebiliriz
Trump: İran talep ederse Kovid-19 ile mücadele için yardım edebiliriz
Kanada'da bir saldırgan sivil halka silahlı saldırı düzenledi, 16 kişi hayatını kaybetti
Kanada'da bir saldırgan sivil halka silahlı saldırı düzenledi, 16 kişi hayatını kaybetti
Usta şoför, aynı gün iki kez freni patlayan kamyonla facianın eşiğinden döndü
Usta şoför, aynı gün iki kez freni patlayan kamyonla facianın eşiğinden döndü
Çanakkale'de koronavirüs sebebiyle Ramazan davulcularının bahşiş toplamaları yasaklandı
Çanakkale'de koronavirüs sebebiyle Ramazan davulcularının bahşiş toplamaları yasaklandı
Dr. Zekeriya Kul, Hollywood starlarının da uyguladığı yeni yüz germe tekniğini anlattı
Dr. Zekeriya Kul, Hollywood starlarının da uyguladığı yeni yüz germe tekniğini anlattı
Madagaskar'dan umut veren açıklama: Koronavirüsün ilacını bulduk, bugün piyasaya sürülecek
Madagaskar'dan umut veren açıklama: Koronavirüsün ilacını bulduk, bugün piyasaya sürülecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Semih Yalçın Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Fahrettin Altun
Magazin Halil Sezai Acun Ilıcalı Muazzez Abacı Muazzez Ersoy
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Zinedine Zidane
Daha Fazla Nisan İtalya İngiltere Başakşehir
Şu an buradasınız: Salıpazarı'ndan günlük 100 bin maske - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.4.2020 19:32:23. #1.14#
title