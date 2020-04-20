Salıpazarı'ndan günlük 100 bin maske Salıpazarı'ndan günlük 100 bin maske Korona virüs salgını arası veren fabrika maske üretmeye başladı Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bulunan ve korona virüs salgını dolayısıyla üretime bir süre ara veren tekstil fabrikasında, Sağlık Bakanlığı onaylı günlük 100 bin adet maske üretimine başlandı.

Salıpazarı'ndan günlük 100 bin maske

Korona virüs salgını arası veren fabrika maske üretmeye başladı

SAMSUN - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bulunan ve korona virüs salgını dolayısıyla üretime bir süre ara veren tekstil fabrikasında, Sağlık Bakanlığı onaylı günlük 100 bin adet maske üretimine başlandı.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 450 çalışanıyla hizmet veren tekstil fabrikası bir süre önce korona virüs salgını dolayısıyla üretime ara vermek zorunda kalmıştı. Ülkede maske eksikliği dolayısıyla tekstil firması Sağlık Bakanlığı onayıyla maske üretimine başladı. Fabrika, 120 çalışanıyla günlük 100 bin maske üretiyor.

"1 milyon adet siparişimiz var"

Maske üretimi hakkında bilgi veren fabrika sahibi Hüseyin Karaman, "İşletmemiz toplamda 450 çalışanı mevcut. Tabii ki korona virüs salgınından dolayı çok yoğunluk olmaması adına faaliyetimize 15 gün ara verdik. Ancak ülkemizde maske sıkıntısı olması nedeniyle, Sağlık Bakanlığı'nın onayıyla ünlük 100 bin adet maske üretiyoruz. Tedarikçisi olduğumuz firma aracılığıyla maske üretimimiz devam ediyor. Bizim temennimiz korona virüs salgınının bir an önce bitmesidir. Bizim burada toplamda aylık 1 milyon adet siparişimiz var. Korona virüs salgınından sonra hayat normale döndüğünde günlük 450 kişiyle imalatımıza devam edeceğiz" dedi.

Yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül ise, "İlçemizde 450 çalışanıyla faaliyet gösteren tekstil fabrikamız, virüs dolayısıyla üretimlerine ara vermişlerdi. Ama şuanda ülkemizde ki salgından dolayı maske ihtiyacı olduğu için firma tekrardan 120 çalışanıyla Salıpazarı ilçemizde günlük 100 bin maske üretimine başladı. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, çalışanlarımıza kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA