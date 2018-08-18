Hakkari ve Kuzey Irak'ta Saldırı Hazırlığındaki 7 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Hakkari'nin Yüksekova kırsalı ile Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 7 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Genelkurmay Başkanlığı'nın Twitter hesabından, düzenlenen hava harekatlarına ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Yüksekova kırsalı ile Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, birliklere saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 7 terörist etkisiz hale getirildi.