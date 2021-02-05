Saklandığı ahırda özel ekibin yakaladığı, Süreyya'nın katili eşi tutuklandı
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Saklandığı ahırda özel ekibin yakaladığı, Süreyya'nın katili eşi tutuklandı

05.02.2021 15:37 | Son Güncelleme: 05.02.2021 15:50
Saklandığı ahırda özel ekibin yakaladığı, Süreyya'nın katili eşi tutuklandı

DİYARBAKIR'da, barışma ve taşınma vaadiyle eve götürdüğü eşi Süreyya Büyük'ü av tüfeği ile ateş ederek öldüren, 3 çocuğunu, baldızını ve akrabasını da yaralayıp kaçan ve jandarmanın kurduğu özel ekip tarafından saklandığı ahırda yakalanan Mehmet Büyük, tutuklandı.

DİYARBAKIR'da, barışma ve taşınma vaadiyle eve götürdüğü eşi Süreyya Büyük'ü av tüfeği ile ateş ederek öldüren, 3 çocuğunu, baldızını ve akrabasını da yaralayıp kaçan ve jandarmanın kurduğu özel ekip tarafından saklandığı ahırda yakalanan Mehmet Büyük, tutuklandı. 

Yenişehir ilçesi kırsal Hantepe Mahallesi'nde eşi Mehmet Büyük'ten şiddet gören ve şikayette bulunan Süreyya Büyük, kızı Yağmur ile birlikte kendi istekleri doğrultusunda Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'ne (ŞÖNİM) teslim edildi. Süreyya Büyük, 21 Ocak'ta dilekçe vererek ŞÖNİM'den ayrıldı. Kızıyla birlikte babasının evine giden Süreyya Büyük, eve gelen eşi Mehmet Büyük ile evlerini Diyarbakır'a taşıması koşuluyla anlaşarak Hantepe Mahallesi'ndeki evine geri döndü. Taşınma amacıyla 28 Ocak'ta eşyaların araca yüklendiği sırada Mehmet Büyük, av tüfeği ile eşi Süreyya Büyük'ü öldürdü. Mehmet Büyük, eşinin kız kardeşi Fatma Sever ile yakını Ebubekir Büyük ve çocukları Azat, Ömer ile Enes Büyük'ü de yaralayarak, kaçtı. Süreyya Büyük'ün cenazesi, otopsinin ardından mahalle mezarlığında toprağa verilirken, jandarma da kaçan eşinin yakalanması için çalışma başlattı. İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve istihbarat birimlerinden oluşan özel ekip, yaptığı çalışma ile Büyük'ün saklandığı yeri tespit etti. Büyük, ilçeye bağlı kırsal Güzel Mahallesi'nde saklandığı evin ahırında yakalanarak gözaltına alındı. Mehmet Büyük, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 


Saklandığı ahırda özel ekibin yakaladığı, Süreyya'nın katili eşi tutuklandı
Saklandığı ahırda özel ekibin yakaladığı, Süreyya'nın katili eşi tutuklandı
Saklandığı ahırda özel ekibin yakaladığı, Süreyya'nın katili eşi tutuklandı
Saklandığı ahırda özel ekibin yakaladığı, Süreyya'nın katili eşi tutuklandı
Saklandığı ahırda özel ekibin yakaladığı, Süreyya'nın katili eşi tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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