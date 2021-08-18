Sakin Kent'te 72 bin TL'lik kaçak ürün yakalandı
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Sakin Kent'te 72 bin TL'lik kaçak ürün yakalandı

Sakin Kent'te 72 bin TL'lik kaçak ürün yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesinde jandarma ekiplerince piyasa değeri 72 bin TL olan kaçak tütün ürünü ele geçirildi.

Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesinde jandarma ekiplerince piyasa değeri 72 bin TL olan kaçak tütün ürünü ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar sonrası ilgili makamlardan alınan aram kararı ile turistik bir işletmede kaçak tütün mamulleri satışı yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Akyaka Jandarma Karakol ekiplerinin de görev aldığı operasyonda piyasa değeri 72 bin TL olan 772 paket gümrük kacağı puro, sigara, nargile ve pipo tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili işletme çalışanı İ.S. isimli şahıs gözaltına alınırken, adli işlem başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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