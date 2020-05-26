"Sakin Kent" Akyaka en sessiz bayramını yaşıyor
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"Sakin Kent" Akyaka en sessiz bayramını yaşıyor

Uluslararası Sakin Kentler Birliği (Cittaslow) Genel Sekreterliği tarafından "Sakin Kent" ilan edilen Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle en sessiz günlerini yaşıyor.

26.05.2020 11:13 | Son Güncelleme: 26.05.2020 12:12

Uluslararası Sakin Kentler Birliği (Cittaslow) Genel Sekreterliği tarafından "Sakin Kent" ilan edilen Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle en sessiz günlerini yaşıyor.

Tedbirler kapsamında girişe kapatılan dünyaca ünlü Akyaka sahili, bu süreçte farklı bir görüntü ve güzelliğe büründü. Gökova Körfezi'nin eşsiz manzarasına sahip turistik mahalledeki halk plajının yanı sıra Çınar ve Akçapınar sahillerinde de sessizlik hakim.

Ramazan Bayramı'nda geçen yıl 150 bin ziyaretçisi vardı

Ramazan Bayramı'nda geçen yıl 150 bine yakın kişinin ziyaret ettiği mahallede, turizm sezonun başlayacağı umuduyla hazırlıklar yapılıyor. Çoğunluğu pansiyon ve butik otellerden oluşan işletmeler, sezon açılınca konuklarını bekliyor.

Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gökova Körfezi'nde gün batımını izlemek isteyen turistlerin uğrak yeri Akyaka'nın, en sakin ve sessiz günlerini yaşadığını söyledi.

Bölgeye gelen ziyaretçilerin mavi bayraklı halk plajında güneşlenip, Gökova Körfezi'nin serin suyunda yüzerek tatillerini gönüllerince eğlenerek geçirdiğini anlatan Akkaya, "Cumhuriyet tarihinin en sessiz günlerini yaşıyoruz. İnşallah en kısa sürede o güzel günlerimize tekrar döneriz. İnşallah önünüzdeki günlerde bu sahiller, plajlar ve koylarımız eski günlerine kavuşur. Tertemiz denizi, kumsalı, manzarasıyla kendisine hayran bırakan sahilden, bugünlerde sadece dalga sesleri ile kuş cıvıltıları geliyor. " diye konuştu.

"Eski hareketli günler yakın"

Salgının sona ermesi ve tedbirlerin kaldırılmasıyla Akyaka'nın eski hareketli günlerine kavuşacağını belirten Akkaya, "Önceki yıllarda Türkiye'nin her bölgesinden gelen çok sayıda ziyaretçinin kurduğu çadırlarda doğayla baş başa tatilini geçirdiği kamp da salgından sonra eski günlerine dönecektir." dedi.

Rüzgar ve uçurtma sörfü eğitmeni Özgü Ceylan da Akyaka'nın rüzgar ve uçurtma sörfü açısından dünyanın önemli merkezlerinden olduğunu dile getirdi. Akçapınar sahilinin lokal rüzgarıyla ünlü olduğunu aktaran Ceylan, sörf yaptıkları sahilin Kovid-19 salgını nedeniyle sessizliğe büründüğünü söyledi.

Ceylan, salgının sona ermesiyle rengarenk uçurtma sörfleriyle tekrar sahili şenlendirecekleri günü beklediğini ifade etti.

Kaynak: AA

Manşet

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