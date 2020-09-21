Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali'nde 200 kişiye tıbbi kontrol yapıldı
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Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali'nde 200 kişiye tıbbi kontrol yapıldı

Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali'nde 200 kişiye tıbbi kontrolde bulunulduğu bildirildi.

Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali'nde 200 kişiye tıbbi kontrol yapıldı
21.09.2020 13:59 | Son Güncelleme: 21.09.2020 13:59

Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali'nde 200 kişiye tıbbi kontrolde bulunulduğu bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen organizasyonlarda Tıp Merkezi marifetiyle uygulanan sağlık tedbirleri dikkat çekti.

Son olarak 16-19 Eylül tarihlerinde Sapanca Kırkpınar'da gerçekleştirilen Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali'nde Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca yaklaşık 200 kişiye tıbbi müdahale yapıldı.

Oluşturulan sağlık kabini ile pansuman, kan basıncı ölçümü, kan şekeri ölçümünün yanı sıra festival alanına girişlerde ateş ölçümü gerçekleştirildi.

Festival boyunca katılımcılara 3 bin maske ve bin 500 dezenfektan dağıtıldı.

Katılımcılar, 4 tıbbi personel, 1 hasta nakil aracıyla festival alanında hazır bulunan Tıp Merkezi'nin hizmetinden çok memnun olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Orhan

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