Sakarya Nehri üzerinde tekneler ile şampiyonluk turu
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Sakarya Nehri üzerinde tekneler ile şampiyonluk turu

Sakarya Nehri üzerinde tekneler ile şampiyonluk turu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ın şampiyon olmasının ardından ülke genelinde olduğu gibi Sakarya'nın Karasu ilçesinde de kutlamalar sürüyor.

Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ın şampiyon olmasının ardından ülke genelinde olduğu gibi Sakarya'nın Karasu ilçesinde de kutlamalar sürüyor. Karasulu bir grup taraftar, Beşiktaş bayrakları ve meşalelerle Sakarya Nehri'nde adeta şampiyonluk turu attı.

Karasu, görülmemiş bir şampiyonluk coşkusuna sahne oldu. Beşiktaş'ın, Göztepe'yi 2-1 mağlup etmesinin ardından başlayan şampiyonluk kutlamaları devam ediyor. Karasulu bir grup taraftar, Sakarya Nehri'nde teknelerle tur attı, meşale yaktı ve marş söyledi. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Beşiktaş taraftarlarının, Sakarya Nehri'nin Karadeniz'e döküldüğü yer olan Karasu Yeni Mahalle'de nehir boyunca atılan şampiyonluk turu, ortaya renkli görüntüler çıkardı. - SAKARYA

Sakarya Nehri üzerinde tekneler ile şampiyonluk turu
Sakarya Nehri üzerinde tekneler ile şampiyonluk turu
Sakarya Nehri üzerinde tekneler ile şampiyonluk turu
Sakarya Nehri üzerinde tekneler ile şampiyonluk turu
Sakarya Nehri üzerinde tekneler ile şampiyonluk turu
Sakarya Nehri üzerinde tekneler ile şampiyonluk turu
Sakarya Nehri üzerinde tekneler ile şampiyonluk turu
Sakarya Nehri üzerinde tekneler ile şampiyonluk turu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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